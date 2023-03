Cô gái gặp họa vì kẻ hiếp dâm đóng giả cảnh sát

MỹBị lỡ xe buýt, Chương Oánh Dĩnh đồng ý lời đề nghị cho đi nhờ của một cảnh sát mặc thường phục, sau đó biến mất mãi mãi, năm 2017.

Chương Oánh Dĩnh sinh năm 1990 ở tỉnh Phúc Kiến, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh. Cô là giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Khoa học Trung Quốc trước khi đến Mỹ nghiên cứu trong một năm tại Đại học Illinois Urbana-Champaign, vào tháng 4/2017.

Vào ngày 9/6/2017 định mệnh, Dĩnh đến trường làm nghiên cứu như thường lệ, sau đó trở về căn hộ ăn trưa. Chiều hôm đó, Dĩnh có hẹn ký hợp đồng thuê căn hộ mới ở một khu chung cư bên ngoài trường. Cô gửi tin nhắn cho người môi giới lúc 13h39, thông báo sẽ đến vào khoảng 14h10.

Theo dữ liệu camera giám sát, Dĩnh xuống xe buýt lúc 13h52 và cố gắng chuyển sang chiếc khác. Tuy nhiên, vì cô đang ở ngược chiều lên xe, tài xế không dừng lại. Dĩnh đi bộ đến một trạm xe buýt khác cách đó vài dãy nhà, ngay trước đài phát thanh và truyền hình của trường đại học.

Video từ camera giám sát cho thấy một chiếc Saturn Astra màu đen đi ngang qua Dĩnh lúc 14h khi cô đang đợi ở trạm, sau đó quay lại và dừng trước mặt cô lúc 14h03. Dĩnh nói chuyện với tài xế khoảng một phút rồi bước lên xe, ngồi ở ghế phụ lái.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh Chương Oánh Dĩnh bước xuống xe buýt, sau đó lên một chiếc Saturn Astra màu đen, chiều 9/6/2017. Ảnh: Thepaper

Người môi giới gửi tin nhắn cho Dĩnh vào 14h38, nhưng không nhận được hồi âm. Nhiều giờ trôi qua, những người bạn biết về kế hoạch của Dĩnh bắt đầu lo lắng vì cô rời đi quá lâu. Lúc 21h24, một phó giáo sư ở trường gọi cảnh sát báo cáo Dĩnh mất tích.

Cảnh sát kiểm tra bệnh viện địa phương không tiếp nhận bệnh nhân nào gặp tai nạn, đồng thời xác nhận Dĩnh không sử dụng xe buýt, tàu hỏa hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác để rời khỏi khu vực.

Văn phòng Cảnh sát Đại học Illinois và Sở Cảnh sát Thành phố Urbana hợp tác với FBI để tìm kiếm Dĩnh, treo thưởng 10.000 USD cho người cung cấp thông tin. Hàng trăm người dân địa phương tự phát tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Đại học Illinois kết hợp với Tổ chức Chống tội phạm hạt Champaign treo thưởng 50.000 USD cho thông tin giúp tìm ra kẻ bắt cóc.

Cảnh sát không thể phân biệt được biển số của chiếc xe từ video giám sát. Tuy nhiên, họ xác định có 18 chiếc Saturn Astra bốn cửa được đăng ký trong khu vực. Một trong số đó được đăng ký bởi Brendt Allen Christensen, một cư dân Champaign. Brendt sinh năm 1989, tốt nghiệp thạc sĩ vật lý tại Đại học Illinois Urbana-Champaign vào tháng 5/2017, đang học nghiên cứu sinh tiến sĩ và làm trợ giảng.

Vào thời điểm Dĩnh bị bắt cóc, Brendt đang trong cuộc hôn nhân mở, có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ. Vợ anh ta vắng nhà vào cuối tuần xảy ra vụ việc.

Cảnh sát thẩm vấn Brendt và kiểm tra xe vào ngày 12/6/2017. Brendt nói không nhớ đang làm gì vào thời điểm Dĩnh mất tích, có thể đang ngủ hoặc ở nhà chơi trò chơi điện tử.

Ngày 14/6, điều tra viên xem lại đoạn băng giám sát và nhận thấy rằng cửa sổ trời của chiếc xe giống với cửa sổ trời trên xe của Brendt. Họ cũng để ý chiếc ôtô trong video có nắp chụp trục bánh xe bị nứt, y hệt xe của Brendt. Nhà chức trách kết luận rằng chiếc xe trong video thuộc về anh ta.

Khi khám xét lần nữa, cảnh sát nhận thấy cửa ghế phụ lái của Brendt "dường như đã được lau chùi cẩn thận hơn so với các cửa xe khác" và cho rằng "có thể là dấu hiệu của một âm mưu hoặc nỗ lực che giấu, tiêu hủy bằng chứng".

Trong cuộc thẩm vấn ngày 15/6, Brendt thừa nhận đã cho một phụ nữ châu Á đi nhờ xe vì cô nói bị trễ hẹn. Khi lên xe, người phụ nữ cố gắng sử dụng bản đồ trên điện thoại để cho Brendt biết nơi muốn đến nhưng anh ta rẽ nhầm đường. Brendt thả cô xuống chỉ sau vài dãy nhà.

Các đặc vụ khám xét căn hộ của Brendt và thu giữ máy tính, điện thoại di động. Sau khi Brendt rời đồn cảnh sát, đội điều tra bí mật giám sát anh ta. Họ tiếp cận bạn gái của Brendt, thuyết phục cô đeo máy nghe lén để minh oan cho bạn trai nếu anh ta không phạm tội.

Ngày 29/6, Brendt tham dự buổi đi bộ tưởng niệm Dĩnh cùng bạn gái. Trong đoạn ghi âm, Brendt thừa nhận với bạn gái rằng đã đưa Dĩnh về căn hộ và giữ cô ở đó trái ý muốn. Anh ta khoe khoang bản thân là kẻ giết người hàng loạt và Dĩnh là nạn nhân thứ 13.

Ngày 30/6, FBI bắt Brendt với cáo buộc bắt cóc gây chết người. Theo điều tra, vào tháng 4, trước khi vụ bắt cóc xảy ra, Brendt sử dụng điện thoại di động để truy cập trang web cuồng tình dục, các diễn đàn về bắt cóc. Brendt không có tiền án tiền sự và không có hồ sơ về các vấn đề kỷ luật tại trường đại học.

Tại phiên tòa ngày 5/7, bên công tố tiết lộ rằng trong đoạn ghi âm, Brendt mô tả "đặc điểm của nạn nhân lý tưởng" và chỉ ra những người phù hợp trong đám đông đi bộ tưởng niệm Dĩnh. Anh ta nói Dĩnh chống cự và đánh trả quyết liệt, đồng thời cười cợt khi kể lại quá trình sát hại nạn nhân.

Ngày 12/7/2017, Brendt bị truy tố vì tội bắt cóc Dĩnh. Anh ta không nhận tội tại phiên tòa vào ngày 20/7.

Brendt Christensen khi bị bắt. Ảnh: Macon County Sheriff's Office

Trên phiên tòa xét xử vào tháng 6/2019, thông qua luật sư, Brendt thừa nhận đã sát hại Dĩnh. Trước khi bắt cóc Dĩnh, anh ta giả làm cảnh sát chìm và cố gắng bắt cóc sinh viên mới tốt nghiệp tên Emily Hogan. Brendt yêu cầu Emily lên xe nhưng bị từ chối, sau đó anh ta lái xe đi. Emily đã báo cáo điều này với cảnh sát và đăng vụ việc lên mạng xã hội.

Khi đi trên đường, Brendt phát hiện Dĩnh và tiếp tục màn kịch, cô nhận lời đi cùng anh ta. Sau khi đưa Dĩnh về căn hộ, Brendt đã cưỡng hiếp, sát hại bằng gậy bóng chày trong nhà tắm.

Ngày 24/6/2019, bồi thẩm đoàn kết tội Brendt với một tội danh bắt cóc gây chết người và hai tội khai man. Trong quá trình nghị án, bồi thẩm đoàn không thể nhất trí tuyên án tử hình bị cáo. Kết quả, Brendt nhận án tù chung thân không có khả năng được ân xá, ngày 18/7/2019.

Sau phiên tòa, bên công tố tiết lộ thông tin về thi thể của Dĩnh do bị cáo tiết lộ thông qua luật sư vào tháng 11/2018 theo một thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm. Brendt khai một ngày sau khi giết Dĩnh, anh ta bỏ thi thể khỏa thân của cô vào ba túi rác, vứt vào thùng rác bên ngoài căn hộ. Trong hai ngày tiếp theo, Brendt vứt đồ đạc cá nhân của Dĩnh vào nhiều thùng rác khác nhau ở khu vực Champaign-Urbana.

Ba ngày sau, thùng rác chứa thi thể được dọn đi. Những thứ bên trong được chuyển đến một bãi rác tư nhân ở hạt Vermilion rộng 45 m, chôn vùi dưới lớp rác sâu 9 m. Đến nay, thi thể Dĩnh chưa được tìm thấy.

Mẹ Dĩnh (áo sơ mi xanh) thất vọng trước bản án tù chung thân của kẻ sát hại con gái sau phiên tòa ngày 18/7/2019. Ảnh: Chicago Tribune

Sau vụ việc, Đại học Illinois thông báo kế hoạch lắp đặt thêm các camera an ninh có độ phân giải cao trong toàn bộ khuôn viên trường. Một vườn tưởng niệm Dĩnh được xây dựng tại chính góc phố cô bị bắt cóc.

Ngày 19/8/2019, bố mẹ Dĩnh thông báo thành lập một quỹ tài trợ theo tên cô, dùng để hỗ trợ sinh viên quốc tế gặp khủng hoảng và gia đình họ. Gia đình Dĩnh tặng món quà ban đầu trị giá 30.000 USD cho quỹ cùng với 24.000 USD được đóng góp từ hơn 440 nhà tài trợ. Quỹ được quản lý bởi Quỹ Đại học Illinois.

Bộ phim tài liệu về cuộc tìm kiếm công lý của bố mẹ Dĩnh, Finding Yingying, được công chiếu lần đầu tại Middlebury New Filmmakers Festival vào ngày 27/8/2020, phát hành năm 2020.

Vụ án được tái hiện trong tập tên Far From Home trên loạt phim truyền hình về tội phạm có thật See No Evil của kênh Investigation Discovery, năm 2020.