Cô gái gán nợ bằng lời hứa kết hôn

Trung QuốcVay bạn trai 50.000 tệ (175 triệu đồng), cô Jia viết giấy cam kết nếu hai người làm đám cưới, khoản nợ sẽ tự động chuyển thành sính lễ.

Anh Luo và cô Jia (sống tại Hồ Nam) quen nhau qua mạng và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Trong thời gian yêu nhau, Jia gặp khó khăn tài chính nên hỏi vay bạn trai 50.000 tệ.

Để làm tin, cô viết một giấy vay nợ với điều khoản đặc biệt: Nếu hai người kết hôn, số tiền này sẽ mặc nhiên trở thành sính lễ nhà trai đưa cho nhà gái, cô không cần hoàn trả. Tuy nhiên, đám cưới chưa kịp diễn ra thì cả hai chia tay do mâu thuẫn.

Hậu chia tay, anh Luo nhiều lần đòi lại số tiền trên nhưng cô Jia khước từ. Cô lập luận rằng bản thân vẫn "sẵn sàng kết hôn" đúng như cam kết trong giấy nợ, nên khoản vay đã được chuyển hóa thành sính lễ.

Vụ việc được đưa ra Tòa án nhân dân quận Hắc Sơn, thành phố Ích Dương. Trong phán quyết đầu năm nay, thẩm phán nhận định hôn nhân là sự tự nguyện dựa trên tình cảm, không phải công cụ để gán nợ hay trao đổi vật chất.

Tòa tuyên bố điều khoản "trả nợ bằng hôn nhân" vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục nên vô hiệu. Dù quan hệ tình cảm chấm dứt, nghĩa vụ tài chính vẫn tồn tại độc lập. Tòa buộc cô Jia phải trả lại toàn bộ 50.000 tệ cho bạn trai cũ.

"Tình yêu cần sự tin tưởng nhưng cũng cần lý trí. Việc lồng ghép các điều kiện cá nhân vào giao dịch tài chính không chỉ gây rắc rối pháp lý mà còn làm tổn thương bản chất hôn nhân", thẩm phán nói.

Nhật Minh (Theo Sina)