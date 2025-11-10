Cô gái 'gần như không não' sống sót kỳ diệu

MỹSinh ra với bộ não chỉ bằng ngón út, Alex Simpson từng được chẩn đoán không thể sống quá 4 tuổi, nhưng cô đã vượt qua và vừa đón sinh nhật tuổi 20.

Alex Simpson tròn 20 tuổi vào ngày 4/11. Alex sinh ra khỏe mạnh tại bang Nebraska, Mỹ, nhưng sau hai tháng, các bác sĩ kiểm tra và cho biết cô bé mắc chứng hydranencephaly bẩm sinh, hiếm gặp, khiến não bộ chỉ còn một phần nhỏ bằng ngón út ở đáy hộp sọ, NY Post ngày 9/11 đưa tin.

Vào thời điểm đó, các bác sĩ khuyến cáo gia đình rằng cô sẽ không sống quá 4 tuổi. "20 năm trước, chúng tôi đã rất sợ hãi, nhưng tôi nghĩ đức tin thực sự đã giúp chúng tôi vượt qua", Shawn Simpson, bố của Simpson, nói.

Alex Simpson trong vòng tay gia đình. Ảnh: NYP

Alex bị khiếm khuyết khả năng nghe, nhìn, nhưng gia đình tin rằng cô có nhận thức tốt hơn mọi người nghĩ.

"Giả sử có ai đang căng thẳng ở gần, chị cháu sẽ cảm nhận được. Ví dụ như khi bà cháu bị đau lưng, chị Alex cũng sẽ có những thái độ, biểu hiện tương ứng. Rất kỳ lạ", SJ, 14 tuổi, em trai Simpson, nói.

Alex Simpson hồi mới chào đời. Ảnh: NYP

Ông Shawn cho biết con gái trở nên điềm tĩnh và khỏe mạnh hơn theo thời gian. SJ cũng dành nhiều thời gian để tìm hiểu và học cách hỗ trợ chị gái.

SJ cho biết cậu tự hào là em trai của Alex và đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về tình trạng bệnh của chị để học cách hỗ trợ cô. "Đối với chúng tôi, đây thực sự là phép màu", gia đình Simpson nói.

Đức Trung (Theo NY Post, KETV)