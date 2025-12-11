Cô gái được bồi thường vì 'yêu nhầm' trai có vợ

Nhật BảnNgười đàn ông đã kết hôn phải bồi thường 1,51 triệu yên (khoảng 255 triệu đồng) vì vờ độc thân để đi hẹn hò, vi phạm "quyền giữ gìn trinh tiết" của cô gái.

Việc các cá nhân bịa ra các thông tin giả để hẹn hò online không còn là chuyện lạ. Đã có rất nhiều cô gái sau khi yêu đương rất lâu mới phát hiện bạn trai đã lập gia đình. Đa số nạn nhân sẽ coi đây là bài học đau lòng và bước tiếp, song ở Nhật Bản, pháp luật đứng về phía các cô gái này và thậm chí còn được bồi thường khi bị lừa tình.

Như hôm 8/12, Tòa án quận Tokyo đã đưa ra phán quyết buộc người đàn ông đã có gia đình phải bồi thường 1,51 triệu yên cho Maiko - nhân viên văn phòng ở tỉnh Kanagawa.

Theo hồ sơ vụ kiện, hơn hai năm trước Maiko sử dụng một ứng dụng hẹn hò dành riêng cho người độc thân với hy vọng tìm được bạn đời tương lai. Tại đây, cô gặp Tatsu, người khẳng định mình "độc thân và không hẹn hò với ai". Cả hai nhanh chóng hợp nhau và bắt đầu hẹn hò.

Tatsu nói làm việc cho một công ty nổi tiếng, rất bận rộn. Họ liên lạc với nhau suốt ngày đêm qua mạng xã hội, thỉnh thoảng đi chơi, qua đêm cùng nhau. Anh ta còn nói bóng gió về tương lai của hai người, khiến Maiko tin chắc họ đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên, sau bốn tháng, mọi phương tiện liên lạc với Tatsu đều bị chặn.

Thuê công ty điều tra, Maiko phát hiện Tatsu đã có vợ con. Trong quá trình trao đổi qua luật sư, người đàn ông này không xin lỗi mà chỉ đề nghị bồi thường 200.000 yên. Maiko sau đó nộp đơn kiện, yêu cầu bồi thường 7,8 triệu yên.

Cô viện dẫn, luật quy định về "Quyền trinh tiết", đề cập đến quyền tự quyết về tình dục, cho phép mọi người tự do lựa chọn người mình muốn quan hệ tình dục. Án lệ đã quy định việc vi phạm quyền trinh tiết bằng cách ngoại tình là bất hợp pháp.

Maiko khẳng định quyền trinh tiết của cô đã bị Tatsu xâm phạm, người này đã nói dối về việc chưa kết hôn và đưa ra những lời gian dối để có quan hệ tình dục với cô.

Còn Tatsu lập luận rằng anh duy trì mối quan hệ đó chỉ nhằm mục đích quan hệ tình dục chứ không phải là một mối quan hệ nghiêm túc với ý định kết hôn, nên anh ta không vi phạm gì. Anh ta không hề nói lời xin lỗi Maiko cho đến tận phút cuối cùng.

Tòa nhận định Tatsu biết rõ Maiko mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc hướng tới hôn nhân, nhưng vẫn khiến cô tin rằng anh độc thân. Từ đó, Maiko tin họ đang bắt đầu một mối quan hệ có khả năng kết hôn và đã nhiều lần quan hệ tình dục với Tatsu.

Theo tòa, việc bị đơn lặp đi lặp lại hành vi cố tình che giấu tình trạng hôn nhân đã cấu thành vi phạm pháp luật một cách cố ý, xâm phạm "quyền trinh tiết" của nguyên đơn Maiko. Tatsu bị buộc phải bồi thường cho cô.

Tuy vậy, hành vi giả vờ độc thân không thể bị xử lý hình sự như trường hợp quan hệ tình dục không tự nguyện, và mức bồi thường cho việc xâm phạm quyền trinh tiết chỉ giới hạn ở 1,51 triệu yên.

Hải Thư (Theo Sora News, Mainichi)