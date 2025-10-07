Cô gái đột quỵ sau cơn đau đầu lúc rạng sáng

TP HCMCô gái 26 tuổi đau đầu, nôn ói rồi liệt nửa người trái lúc rạng sáng, bác sĩ xác định đột quỵ xuất huyết não do vỡ búi dị dạng động - tĩnh mạch não (AVM).

Ngày 7/10, TS.BS Nguyễn Ngọc Khang, Giám đốc Y khoa kiêm Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Gia An 115, cho biết CT sọ não ghi nhận khối xuất huyết lớn vùng trán - đỉnh bán cầu phải. Máu lan vào các khoang não gây phù và chèn ép nghiêm trọng, khiến áp lực nội sọ tăng cao, bệnh nhân rơi vào hôn mê, nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Hình ảnh CT sọ não có tiêm thuốc cản quang trên máy Somatom Force VB30. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi phẫu thuật khẩn cấp mở hộp sọ, bác sĩ phát hiện vùng não căng phồng với ổ máu tụ lớn nằm sâu và búi mạch máu dị dạng đang chảy máu. Dưới kính vi phẫu, êkíp nhẹ nhàng hút máu tụ để giảm áp lực, cầm máu và bóc tách từng nhánh mạch bất thường. Búi mạch dị dạng được xử lý triệt để, cắt bỏ hoàn toàn, giúp kiểm soát chảy máu và giải phóng áp lực trong não. Sau đó, bác sĩ làm sạch máu tụ, bơm rửa khoang não và kiểm tra kỹ để đảm bảo không còn chảy máu.

"Đây là ca mổ khẩn cấp, thực hiện trong vòng 4-5 giờ, với độ khó cao do cần thao tác chính xác từng mm để bảo toàn vùng não chức năng", bác sĩ phân tích.

Nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, hồi tỉnh nhanh sau mổ. Cô được tập vật lý trị liệu hằng ngày và vừa xuất viện trong tình trạng ổn định.

Các y bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Khang, ở người trẻ, đau đầu thường bị xem nhẹ, gán cho nguyên nhân như stress, thiếu ngủ hay dùng thiết bị điện tử nhiều. Tuy nhiên, những cơn đau đầu kéo dài, tái diễn không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu sớm của dị dạng động - tĩnh mạch não (AVM) - một dị tật bẩm sinh khiến máu chảy trực tiếp từ động mạch sang tĩnh mạch, gây tăng áp lực bất thường và nguy cơ vỡ mạch.

AVM thường âm thầm trong nhiều năm. Một số người có thể xuất hiện đau đầu tái đi tái lại, động kinh hoặc yếu tay chân nhẹ do thiếu máu lên não, song dễ bỏ qua. Khi búi mạch vỡ, máu tràn vào não làm tăng áp lực nội sọ đột ngột, có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân kèm mờ mắt thoáng qua, yếu tay chân, nói khó, buồn nôn hay mất thăng bằng cần được kiểm tra sớm bằng MRI hoặc CT mạch máu để phát hiện dị dạng. Tùy vị trí và kích thước tổn thương, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp loại bỏ khối AVM như phẫu thuật, can thiệp tắc mạch hoặc xạ phẫu bằng tia gamma.

Lê Phương