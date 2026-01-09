Cô gái đóng giả tiếp viên hàng không

Cô gái 23 tuổi tại Indonesia đóng giả tiếp viên hãng Batik Air để lừa gia đình sau khi thi trượt nhưng bị phi hành đoàn bắt quả tang giữa chuyến bay ngày 6/1.

Khairun Nisa - đến từ Palembeng, Nam Sumatera, Indonesia - đã bị bắt vì đóng giả tiếp viên của Batik Air trên chuyến bay từ Palembeng tới Jakarta hôm 6/1. Cô gái 23 tuổi đã sử dụng vé hành khách hợp lệ để lên máy bay. Cô mặc đồng phục tiếp viên, tóc búi sanggul (kiểu búi tóc trang trọng), mang theo vali kiểu phi hành đoàn và xuất trình tấm thẻ nhận dạng trông như thẻ chính thức.

Nisa thậm chí còn sử dụng làn đường ưu tiên dành cho nhân viên hàng không. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Nisa tự tin xuất hiện với vẻ ngoài chuyên nghiệp khiến không ai nghi ngờ.

Sự việc chỉ bị phát hiện giữa chuyến bay khi phi hành đoàn trò chuyện với cô. Các câu trả lời của Nisa không khớp với kiến thức cơ bản và quy trình tiêu chuẩn của tiếp viên hàng không, dẫn đến sự nghi ngờ. Một số chi tiết như họa tiết hoặc màu sắc trên váy cũng khác so với đồng phục chính thức của Batik Air.

Sau khi máy bay hạ cánh tại nhà ga số 2 sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta, các sĩ quan an ninh hàng không đã chờ sẵn để thẩm vấn. Nisa ban đầu khăng khăng mình là tiếp viên và xuất trình thẻ ID nhưng thẻ này được xác nhận là giả. Vụ việc được chuyển giao cho cảnh sát sân bay để điều tra thêm về hành vi mạo danh.

Nisa trong trang phục Batik Air và sử dụng thẻ giả. Ảnh: TRP

Nisa từng nộp đơn xin làm tiếp viên hàng không Batik Air nhưng không trúng tuyển. Cô thừa nhận đã mặc đồng phục để tránh làm gia đình ở Palembang xấu hổ vì thất bại, đồng thời thực hiện giấc mơ cá nhân.

Trong một video xin lỗi công khai lan truyền trên mạng xã hội, Nisa thừa nhận hành động mạo danh tiếp viên hàng không. Phía Batik Air chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về sự việc. Cơ quan chức năng dự kiến điều tra thêm về cách Nisa vượt qua kiểm soát an ninh để xác định lỗi từ những bên liên quan.

Sự việc này đã khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ an ninh sân bay và khả năng một bộ trang phục thuyết phục có thể đưa một người đi xa đến mức nào, dù cuối cùng vẫn bị phát hiện nhờ sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn.

Năm 2019, ở Ấn Độ, Rajan Mahbubani, 48 tuổi, cũng đóng giả phi công của hãng Lufthansa và cố lên chuyến bay của hãng hàng không khác để tới thành phố Kolkata, Ấn Độ.

Làm việc với nhà chức trách, Rajan khai thường xuyên phải đi lại bằng máy bay nên giả danh phi công để nhận được đãi ngộ tốt hơn, chẳng hạn được dùng lối đi riêng của nhân viên hãng hàng không hoặc được nâng cấp chỗ ngồi. Ông ta tiết lộ hai năm trước đã mua thẻ căn cước phi công giả từ thành phố Bangkok (Thái Lan). Ngoài ra, Rajan còn nói thích mặc đồng phục để chụp ảnh. Điện thoại của Rajan lưu nhiều ảnh ông ta trong quân phục tướng tá đứng bên phụ nữ.

Hoài Anh (Theo TRP, Daily Express)