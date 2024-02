Cô gái dịu dàng, sống tình cảm, đôi lúc 'đanh đá tích cực'

Trên hành trình tương lai phía trước, em mong được đồng hành cùng anh để nhân đôi niềm vui và san bớt nỗi buồn.

Thương gửi anh, chàng trai sẽ đồng hành và chia sẻ cuộc sống với em sau này. Em hy vọng chúng mình sẽ có đủ nhân duyên để gặp gỡ, là sự chọn lựa nhân duyên của nhau và trân trọng để giữ được nhân duyên cùng nhau. Đây là lần thứ hai em viết lên đây (cũng sẽ là lần cuối), sau bài đăng thứ nhất vào khoảng giữa năm ngoái. Em nghĩ rằng những thông tin cơ bản của bản thân, đối phương xứng đáng được biết để quyết định. Vì thế em sẽ review từ quá khứ tới hiện tại, để anh có một sự hình dung cơ bản về em. Văn phong hơi có chút khô khan, em mong anh kiên nhẫn đọc.



Gia đình, tuổi thơ: Em là cô gái xứ Nghệ, sinh năm 1994. Bố mẹ làm nông, hiền lành, chất phác và chị em yêu thương nhau. Thương bố mẹ lam lũ, cực nhọc nên từ nhỏ em đã biết làm rất nhiều việc để đỡ đần, từ việc nhà đến việc đồng áng, việc gì làm cũng khéo và nhanh. Em thấy mình có một tuổi thơ tuy có chút vất vả nhưng vui tươi, đầy màu sắc và trải nghiệm.



Học vấn: Em tốt nghiệp học viện Ngân hàng. Thời xưa em may mắn ở cùng ký túc xá với các bạn học chăm nên "ơn giời" cũng có chút lây. Mỗi năm em đều có vài học bổng của trường và các ngân hàng khác tài trợ.



Công việc: Sau khi tốt nghiệp, em công tác ở miền Tây một thời gian ngắn và quay lại làm việc ở Hà Nội cho tới bây giờ. Em hiện làm văn phòng cho một công ty của UAE tại quận Nam Từ Liêm và dạy tiếng Anh part-time (giao tiếp và Ielts). Các bạn học viên khen em nhiệt tình, vui tính, dạy rõ ràng và dễ hiểu. Về kinh tế gia đình sau này, anh yên tâm sẽ không phải gánh vác một mình, em sẽ chia sẻ cùng anh, anh nhé. Em biết một chút ít tiếng Trung và quyết định học tiếng Tây Ban Nha vào đầu năm nay. Em đang trong hành trình thực hiện một ước mơ bé nhỏ của mình, sẽ rất vui khi có anh đồng hành cùng em.



Cuộc sống: Em từng là một cô gái khá tham vọng nhưng qua thời gian, em nhận ra nhiều giá trị khác của cuộc sống. Em vẫn cố gắng trong sự biết đủ nhưng không muốn chạy theo làm nô lệ cho đồng tiền. Với em, trong cuộc sống, đời sống vật chất và đời sống tinh thần đều quan trọng như nhau.



Ngoại hình: Em cao 1m56, nặng 45 kg, thân hình cân đối mảnh mai. Mọi người khen tóc em thơm và mượt nữa. Em đang niềng răng (hy vọng anh không ngại), sắp gỡ niềng. 'Đồng niềng' thường bảo rằng, với những người niềng răng, sau khi tháo niềng, rất dễ có người yêu lắm. Em đang mong rằng lời nguyền này sẽ trở thành hiện thực (cười). Em tự ví mình như một bông qua xuyến chi, giữa một rừng hoa hồng đỏ, em sẽ là người nổi bật, anh sẽ nhận ra em.



Nữ công gia chánh: Em luôn gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, nấu ăn ở mức ổn, biết làm một vài loại kẹo và chè ngọt cơ bản.



Tình trường: Em từng trải qua một mối tình khi đi làm. Sau mối tình đó, cũng có nhiều người ngỏ ý nhưng em không để ý tới chuyện tình cảm. Tự nhận thấy bản thân cũng bỏ lỡ nhiều phần của tuổi trẻ nên không có nhiều kinh nghiệm yêu đương.



Em hiện tại độc thân, chưa từng kết hôn, chưa có con, không có tổn thương tình cảm, không có mối quan hệ mập mờ, sẵn sàng cho tình yêu và cuộc sống hôn nhân.



Tính cách: Tính em hiền lành, dịu dàng, sống tình cảm, có chút "đanh đá" tích cực, dũng cảm nhận lỗi của mình và thích nghi với môi trường mới khá nhanh. Em cũng khá kín tiếng trên mạng xã hội và tự tin với phiên bản của bản thân ở ngoài đời thực nhiều hơn.



Trong mối quan hệ, nếu em thấy có điều gì không hài lòng ở đối phương, em thường chia sẻ thiện chí chứ không im lặng rồi giữ trong lòng. Sau này nếu có điều gì anh không hài lòng về em, hãy nói cho em biết. Nếu anh im lặng quá nhiều và quá lâu, như thể đó là một phần trong anh mà em không thể chạm tới được.



Sở thích: Em thích hoa, mùi hương thơm, thiên nhiên, cây cỏ. Em yêu văn học, thơ ca, vẽ tranh và âm nhạc kiểu cũ; nơi em được thả hồn mình vào đó và thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống đời thường. Em có đọc sách nhưng không đọc nhiều và cũng không đọc nhiều thể loại sách, chủ yếu về văn học và một số cuốn về kinh tế, tài chính.



Em không có khiếu về những môn thể thao hoạt động mạnh nên môn nào chơi cũng rất dở tệ. Hiện tại, em chỉ tập yoga vào một số buổi sáng và chạy bộ ở công viên vào chiều tối cuối tuần. Sau này nếu có anh chạy cùng, em sẽ rất vui.



Về gia đình nhỏ: Em nghĩ nơi đó vợ chồng chung thủy, tôn trọng, cùng cố gắng cho sự nghiệp, hướng về gia đình, hiếu thuận với bố mẹ hai bên, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con cái. Với em, gia đình là nơi không những đáp ứng những nhu cầu về thể chất mà còn ôm ấp và nuôi dưỡng tinh thần.



Về anh: Trong hình dung của em, anh là một chàng trai em thương, trân trọng và tôn trọng. Chàng trai đó cũng thương, trân trọng và tôn trọng em. Có thêm cảm giác ngưỡng mộ về anh, đó là một sự may mắn với em.



Anh độc thân, chưa từng kết hôn, chưa có con, tuổi lớn hơn không quá 8 và nhỏ hơn không quá 2. Anh đang làm việc tại Hà Nội thì càng tốt, sẽ thuận tiện hơn cho chúng mình trong việc gặp gỡ và tìm hiểu. Nếu duyên ở xa, em mong anh đang làm việc và định hướng lập nghiệp ở TP Vinh, TP Đà Nẵng, TP HCM hoặc Hải Phòng nha anh.



Em mong nhận được thư anh, trao đổi và kết nối. Nếu cảm thấy đồng điệu, em hi vọng chúng mình sẽ gặp gỡ ngoài đời thực và cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn. Em sẽ phản hồi thư trong vòng một tuần kể từ ngày nhận được. Em chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ