Cô gái dịu dàng, đi cùng anh nhé

Sài Gòn những ngày cuối năm, trong niềm vui háo hức sắp trở về nhà bên cạnh những người thân yêu sau một năm xa nhà, anh lại thấy buồn vì lần này lại về một mình. Có lẽ anh là người trưởng thành chậm quá nên con đường tìm thấy tình yêu của anh lắm chông chênh.

Anh không thể cho em quá nhiều, rõ ràng nhất có lẽ anh có thể cho em sự tôn trọng, an toàn và những niềm vui nhỏ mỗi ngày. Có thể là những ngày cuối tuần gọi em dậy cùng đi ăn sáng rồi đi cà phê, hay một bữa tối thứ tư bất ngờ chỉ để cả hai có thể thư giãn giữa tuần làm việc.

Nên anh chỉ cần em, một cô gái dịu dàng, sống giản dị và có nhiều thời gian. Anh luôn cho rằng thời gian là chất liệu quan trọng nhất trong cuộc sống, trong cách chúng ta cảm nhận về hạnh phúc, chứ không phải tiền bạc hay danh vọng. Anh không phải là người thiếu tham vọng đâu, chỉ là anh muốn mọi người có nhiều thời gian cho nhau, cho gia đình và những người thân yêu thôi.

Anh đã gạt bỏ rất nhiều điều trong cuộc sống này chỉ để dành thời gian cho những điều ý nghĩa với anh. Trong đó có em - mảnh ghép có ý nghĩa nhất và là sự ưu tiên cao nhất trong cuộc sống của anh. Nếu em muốn bên anh và đi cùng anh qua những ngày tháng bình yên như vậy, hãy liên lạc với anh sớm nhé, anh muốn gặp em sớm hơn.

À quên, quê anh ở Bình Định, sống và làm việc ở TP HCM. Anh rất vui vì em đã đọc đến đây. Chúc em một ngày nhiều niềm vui, một năm mới ấm áp và nhiều may mắn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ