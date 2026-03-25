Cô gái điềm tĩnh, hiểu chuyện chờ anh

Em cao 1m58, thân hình cân đối, chưa từng kết hôn, chưa có con, hiện độc thân và không có mối quan hệ mập mờ.

Có một câu nói rằng: "Nếu thật lòng yêu ai đó, tình yêu sẽ đến hai lần". Lần đầu là cảm giác ngây ngất khi mọi thứ còn đẹp đẽ. Lần thứ hai là khi đã nhìn thấy những điều chưa thực sự trọn vẹn của nhau mà vẫn chọn ở lại.

Gửi anh, người có thể trở thành bạn đời của em! Sau này dù trải qua những trăng trầm, rực rỡ hay những năm tháng bình dị, em mong chúng ta vẫn yêu thương và trân trọng nhau như thuở ban đầu. Mẹ sinh em vào mùa đông năm 1994, ở vùng quê Bắc Trung Bộ. Năm 2012, một mình em lặn lội ra thủ đô tìm con chữ và gắn bó cho đến bây giờ. Em học kinh tế, đang làm văn phòng tại Hà Nội với thu nhập khá. Em nghĩ kinh tế là một trong những nền tảng để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc hơn, nên luôn nỗ lực trong học tập và công việc. Tự thấy mình không giỏi giang lắm những em đã cố gắng nhiều để có được ngày hôm nay. Em sử dụng thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung khá; trước đây có học tiếng Ả Rập vì yêu vẻ đẹp huyền bí của nó. Hai năm trước, em có dự định du học thạc sĩ và tìm cơ hội định cư ở nước ngoài; nhưng sau nhiều suy nghĩ, lại chọn ở lại, vì muốn gần gia đình và quê hương.



Về ngoại hình, em cao 1m58, thân hình cân đối, chưa từng kết hôn, chưa có con, hiện độc thân và không có mối quan hệ mập mờ. Em sống hướng nội, điềm tĩnh, hiểu chuyện và không xã giao nhiều. Tính cách khá cổ điển, sống chân thật và thích những câu chuyện có chiều sâu. Lúc mới quen, em hơi kiệm lời nhưng dò trúng sóng thì em cũng khá ten tẻn và đôi chút xàm xí. Em có nhiều điều chưa tốt, phải nhìn lại về những sai lầm và thất bại để hiểu rõ bản thân hơn.



Em có chút lãng mạn nhưng vẫn thực tế, có chú trọng đến cảm xúc và đời sống tinh thần. Hơn nữa, em thích tương tác qua những cử chỉ tình cảm, ví dụ như ôm anh khi anh đến đón hay ngồi sau xe, tựa vào vai anh khi đọc sách, ôm hôn khi gặp nhau hay lúc tạm biệt. Em hay nhìn vào đôi mắt và đôi bàn tay của một người, vì em tin ở đó có phản ánh cuộc sống mà họ đã trải qua. Đôi tay em có thể massage để xoa dịu những mệt mỏi. Mong rằng đôi vai anh sẽ nhẹ nhàng hơn khi ở bên em.



Trong sâu thẳm, em luôn khao khát một tình yêu, một người đồng hành và gia đình trọn vẹn. Sau này kết hôn, dù trai hay gái, em vẫn muốn có một em bé để bế bồng, yêu thương và trải qua hạnh phúc của hành trình làm mẹ. Qua năm tháng, con rồi cũng trưởng thành và có cuộc sống riêng; còn lại chúng mình, cùng chăm sóc và nương tựa nhau lúc tuổi già.



Về anh, em mong anh lớn hơn em từ một đến 7 tuổi, chưa từng kết hôn và chưa có con; cao hơn em nhiều là một điểm cộng. Một chàng trai trưởng thành, có học thức, sống có trách nhiệm, hào sảng và cầu tiến. "Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu", hy vọng rằng anh là người điềm tĩnh và từng trải; có thể nhẹ nhàng ôm em vào lòng, kiên nhẫn hướng dẫn những điều em sai hay chưa tốt. Hơn nữa, nếu anh là một chàng trai khiến em nể phục thì thật tuyệt vời. Anh không cần nói lời đường mật hay những hứa hẹn xa vời, vì em không tin vào sự sáo rỗng. Thay vào đó, hãy là một chàng trai thể hiện qua hành động, thay vì những lời nói hoa mĩ đầu môi.



Em muốn có một mối quan hệ nơi chúng ta được là chính mình, cởi lòng và tâm sự mọi chuyện. Chúng mình không chỉ là người yêu, bạn đời, mà còn là tri kỷ và soulmate của nhau. Ở đó, những niềm vui giản dị đời thường được chia sẻ, nhưng cũng không ngại cùng bàn luận về những điều sâu xa, lớn lao. Cuộc sống này yêu và được yêu là điều hạnh phúc. Là một cô gái, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, em vẫn muốn được chở che, có một nơi để trở về sau nhịp sống bộn bề, nơi có anh và những người con của chúng mình, cùng chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống.



Em viết thư vào ngày quốc tế hạnh phúc, hy vọng rằng anh cũng cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của chính mình. Thư hơi dài, cảm ơn anh đã kiên nhẫn đọc. Nếu thấy phù hợp, anh viết thư cho em nha. Trong thư, mong anh hãy chia sẻ về bản thân, gia đình, công việc, điều anh đang ưu tiên nhất trong cuộc sống hiện tại và những dự định của anh trong một hai năm tới. Điều gì ở người yêu/bạn đời trong cách yêu thương và đối đãi, sẽ khiến anh cảm thấy được thấu hiểu và hạnh phúc hơn?



Có hiểu mới có thương. Em tin rằng anh cũng chọn sự chân thật, rõ ràng, hiện diện; nên em mong chúng mình có những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực sau những lời thư để cảm nhận về nhau rõ hơn. Anh à, mau xuất hiện đi nhé, đừng để em đợi chờ lâu quá.

