Cô gái điềm đạm, hướng nội tìm người thương

Mình biết chuyên mục này từ lâu, cũng nghe có nhiều đôi nên duyên, hy vọng mình cũng may mắn gặp được người thương.

Mình 33 tuổi, làm công việc văn phòng trong mảng tài chính ngân hàng. Do tính chất công việc bận rộn và cũng một phần tính cách, mình độc thân khá lâu rồi. Mình quê ở vùng Đông Nam Bộ cũ, nay là TP HCM. Gia đình mình cơ bản, anh chị em yêu thương nhau.

Về tính cách, mình điềm đạm, hướng nội, ngoại hình nhìn không đến nỗi. Khi thân thiết, mình thích nói chuyện hài hước và là người hướng về gia đình.

Mình mong tìm được một người nghiêm túc, công việc ổn định, lớn hơn hoặc bằng tuổi mình, chưa từng kết hôn. Mình cũng không còn trẻ để mơ mộng những cuộc tình quá đẹp, chỉ muốn thực tế và hy vọng sẽ gặp người cảm nhận được bài viết của mình.

