Cô gái đi xe máy ngã lăn vì bị tạt đầu

Hà NộiCắt ngang đường, nam thanh niên phóng xe máy tạt đầu xe máy khác khiến cô gái ngã lăn ra đường, hôm 4/11 tại Nguyễn Trãi.

Xô ngã cô gái đi xe máy, nam thanh niên phóng xe vút đi Video: Ban Mai

Tình huống giao thông: Hướng xuống hầm chui Nguyễn Trãi, từ làn sát dải phân cách, nam thanh niên phóng xe máy khá nhanh không tín hiệu xi-nhan, cắt chéo làn nên tạt đầu một cô gái đi xe máy. Cô gái loạng choạng ngã ra đường đúng lúc một xe máy khác đi tới. Chưa rõ thương vong.

Không có dấu hiệu giảm tốc độ, nam thanh niên tiếp tục cắt ngang qua ba làn đường, đè qua vạch xương cá để sang làn phải, tránh xuống hầm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép phóng nhanh vượt ẩu, không cắt ngang đầu xe khác để vượt, chỉ vượt khi đảm bảo khoảng cách an toàn. Ngoài ra, khi chuyển hướng, ngoài tín hiệu xin đường, các phương tiện chỉ di chuyển khi người lái quan sát đủ an toàn và không liên tiếp chuyển qua nhiều làn đường. Không đè qua vạch xương cá để chuyển làn. Đặc biệt, khi gây va chạm, người vi phạm nên dừng lại hỗ trợ người bị nạn, tuyệt đối không nên bỏ đi.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, nam thanh niên trong video liên tiếp mắc các lỗi: xe máy chuyển làn không đúng quy định gây tai nạn giao thông, phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe, xe máy đè vạch xương cá phạt 200.000-400.000 đồng, xe máy gây tai nạn rồi bỏ đi phạt 8-10 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ