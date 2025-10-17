Vĩnh LongLái xe không tập trung quan sát, cô gái điều khiển xe máy đâm mạnh vào ôtô đang đỗ, ngã lăn ra đường hôm 15/10 tại Chợ Lách.

Cô gái đi xe máy đâm vào ôtô đỗ bên đường Video: CTV

Tình huống giao thông: Cô gái đi xe máy không quan sát, đâm mạnh vào một ôtô đang đỗ bên lề đường cùng chiều. Cú va chạm khiến cả người và xe máy văng xa, may mắn cô gái có thể đứng dậy ngay, chưa rõ thiệt hại về tài sản.

Kỹ năng lái xe: Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần tập trung quan sát. Mỗi giây lơ đễnh khi chạy xe trên đường đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác.

Trong khi đó, với ôtô, khi dừng, đỗ cần chọn nơi được phép, có tín hiệu báo cho các phương tiện khác. Xe khi đỗ cần có báo hiệu phía sau xe.

Nguyên Vũ