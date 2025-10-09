Cô gái đẹp và nhân hậu tìm chàng trai thông minh

Nhan sắc, tri thức và sống thiện là những từ ngữ mọi người thường nói về em.

Thời tiết se se lạnh của Hà Nội thật thích anh ha. Ngồi bên cửa sổ, vừa đọc sách vừa ngắm thành phố về đêm thật thích. Mấy ngày qua mưa bão, ngập lụt, không khí đã yên bình trở lại, em lại thấy mình cần một bờ vai để tựa vào, và đôi khi cũng muốn ai đó khó khăn, dựa vào em.

Em là cô gái Hà thành, gốc ở miền Trung. Bố mẹ ra Hà Nội học tập và làm việc nên định cư ở đây luôn. Hiện tại, em sống trong căn hộ sau bao năm phấn đấu.

Chắc sẽ có nhiều bạn trẻ từng nghĩ sống một mình an nhiên, tự tại, độc lập, tự do. Em cũng từng nghĩ vậy, không phải em sợ kết hôn mà muốn phấn đấu sự nghiệp ở một mức nhất định, sau đó lập gia đình sẽ tốt hơn. Dù gia cảnh có phần khá nhưng em hiểu cuộc sống hôn nhân là hai người cùng xây đắp, như bàn tay có đôi mới vỗ thành tiếng được, anh thấy đúng không?

Nói vậy để biết, em sẵn sàng tìm hiểu, yêu và lập gia đình. Hơi lòng vòng chút rồi anh ha.

Nhan sắc, tri thức và sống thiện là những từ ngữ mọi người thường nói về em. Em không phủ nhận, nhưng đang cố gắng sống đúng theo những điều mà mình theo đuổi: đẹp, nhân hậu và tri thức. Biết vị tha để vun vén gia đình. À, em cũng thích đọc sách về lịch sử, người mà em ngưỡng mộ là bà Nguyễn Thị Bình.

Tự dưng, em chẳng biết viết gì nữa. Chỉ cần anh thông minh, tử tế và sống có tình thì hãy email cho em nhé.

À, mùa thu chỉ là cái cớ thôi, em thì thấy mùa nào cũng được anh nha. Chỉ cần là mùa yêu thôi.

