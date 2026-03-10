'Cô gái đẹp nhất thế giới' nhận lời cầu hôn

Thylane Blondeau - người mẫu được mệnh danh "đẹp nhất thế giới" khi còn nhỏ - đính hôn tài tử Pháp Benjamin Attal sau nhiều năm yêu.

Trên Instagram ngày 8/3, người mẫu Pháp Thylane Blondeau, 25 tuổi, thông báo tin vui bằng loạt ảnh khoe nhẫn đính hôn và nơi cô được cầu hôn. Theo bài đăng, Blondeau nhận lời hỏi cưới trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hy Lạp. Chồng tương lai của cô là diễn viên đồng hương Benjamin Attal, 29 tuổi. Cô viết: "Tôi đã nói 'đồng ý' với người bạn thân nhất. Mãi mãi bên nhau từ bây giờ".

Người đẹp khoe nhẫn đính hôn bên chồng sắp cưới. Ảnh: Instagram/ Thylane Blondeau

Bài đăng nhận hàng nghìn lời chúc phúc từ người thân và người hâm mộ. Dưới phần bình luận, mẹ của Thylane Blondeau - người dẫn chương trình Véronika Loubry - gọi Benjamin Attal là "con rể tuyệt vời nhất", cho biết háo hức được chuẩn bị đám cưới cho cả hai. Dì của cô cũng để lại lời nhắn, chúc mừng cháu gái tìm được "viên ngọc quý" mà cô xứng đáng có được.

Theo NY Post, Thylane Blondeau và Benjamin Attal hẹn hò từ năm 2022, nhưng một số trang như Daily Mail, The Sun cho rằng cặp sao bên nhau năm 2020. Hiện không có nhiều thông tin về chuyện tình của họ. Trước Attal, Blondeau từng yêu Milane Meritte - DJ người Pháp.

Vẻ trong trẻo của Blondeau ngày nhỏ. Ảnh: Instagram/ Thylane Blondeau

Thylane Blondeau sinh năm 2001, là con gái của cựu cầu thủ Patrick Blondeau và diễn viên, người dẫn chương trình Véronika Loubry. Năm 2006, cô nổi tiếng toàn cầu sau khi xuất hiện trên trang bìa Vogue Enfants - tạp chí dành cho trẻ em, được gọi là "Cô gái đẹp nhất thế giới". Cô làm mẫu từ năm bốn tuổi, từng catwalk cho Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana. 10 tuổi, cô trở thành người trẻ nhất từng chụp ảnh cho Vogue Paris.

Năm 2018, Thylane Blondeau đứng đầu bảng xếp hạng 100 cô gái có gương mặt đẹp nhất thế giới do trang TC Candler bình chọn. Những năm qua, người đẹp thường xuyên là khách mời ở tuần thời trang Paris, thỉnh thoảng dự Liên hoan phim Cannes. Ngoài làm mẫu, Blondeau điều hành thương hiệu chăm sóc tóc Enalyht (viết ngược từ tên Thylane) do cô sáng lập.

Thylane Blondeau tại sự kiện của MiuMiu 2025 Người mẫu tạo dáng trong một sự kiện của thương hiệu Miu Miu năm 2025. Video: Instagram/ Thylane Blondeau

Phương Thảo (theo NY Post, Daily Mail)