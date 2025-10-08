Cô gái dễ thương tìm người thương

Em là cô bé có vẻ ngoài nhẹ nhàng, trẻ con nhưng bên trong nội tâm mạnh mẽ, không lùi bước trước khó khăn.

Vậy là những tháng cuối năm đang dần qua và một năm mới lại sắp đến. Em thì vẫn một mình, nhìn người ta có đôi có cặp em cũng mong ước một hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình. Em sinh năm 2000, là cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhân viên cho một văn phòng đại diện công ty Nhật tại Đống Đa - Hà Nội. Mọi người nhận xét em trẻ hơn tuổi, nhìn như học sinh cấp ba nhưng thực ra bên trong em là một người suy nghĩ khá chín chắn và sâu sắc. Môi trường làm việc của em toàn người có gia đình nên em chưa quen được ai.

Quê gốc bố mẹ em ở một thị xã ở ngoại thành Hà Nội. Hồi đi học em hơi chú tâm học hành để có công việc tốt, nên giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận vì không dành thời gian cho yêu đương và tìm kiếm hạnh phúc. Ở dưới Hà Nội này thì em khá may mắn được sống cùng họ hàng, tiếc kiệm được khá nhiều chi phí, điều đó cũng hình thành tính cách khá biết vun vén và tiếc kiệm của em. Em học về tài chính nên khá biết quản lý và chi tiêu tiền nong. Tính cách em khá thẳng thắn, nghiêm túc nhưng lại là người rất biết quan tâm và nghĩ cho người khác. Đôi khi sự thẳng thắn này cũng làm mất lòng nhưng em hy vọng anh có thể hiểu em là người chân thành chính trực.

Em là cô bé có vẻ ngoài nhẹ nhàng, trẻ con nhưng bên trong nội tâm mạnh mẽ, không lùi bước trước khó khăn. Nếu anh đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội và thấy em là một mảnh ghép phù hợp, viết thư cho em nhé, để mình có cơ hội hiểu nhau hơn. Hy vọng quê gốc anh cũng ở lân cận và gần Hà Nội vì em cũng hơi ngại quen xa.

