Cô gái đáng yêu tìm chàng trai điềm đạm, có chí vươn lên

Em được bạn bè đánh giá là người vui vẻ, có ý chí, sống tích cực, ít nói với người lạ nhưng lại "bà tám" với người thân.

Hôm nay, được sự cho phép của ba mẹ và sự ủng hộ nhiệt liệt từ người chị cute cưng xỉu của em, em mạnh dạn viết thư mong gặp được anh.



Em là con gái út trong một gia đình nhỏ ở miền Tây sông nước. Em cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ, anh chị đều rất yêu thương và bảo bọc nhau. Tuy nhiên có một "mặt trái" là do ba mẹ giữ con kỹ quá nên đến giờ em vẫn chưa có người thương phù hợp. Ba mẹ không khó tính, ngược lại còn có phần nuông chiều vì em là con út. Nghe đến đây anh đừng lo lắng nha, em theo Phật, được ba mẹ dạy rất kỹ phải sống lương thiện, trung thực và đối xử đúng mực với mọi người xung quanh.



Em cao 165 cm, cân nặng 53 kg, sinh năm 1993, vẻ ngoài ưa nhìn, công việc ổn định vừa đủ lo cho bản thân. Em muốn tìm một chàng trai dáng người cao hơn em, chưa từng kết hôn, không hút thuốc và nghiện rượu bia, bằng hoặc lớn hơn em vài tuổi, tính cách điềm đạm, có công việc ổn định, không phụ thuộc vào gia đình và luôn có ý chí vươn lên. Em học y dược, đến nay sinh sống và làm việc tại Sài Gòn cũng hơn chục năm, đã rất quen với nhịp sống này nên mong gặp được anh cũng hướng thiện, theo Phật và là người miền Tây hoặc Nam Bộ như em, có chung chí hướng sinh sống tại Sài Gòn như em.



Cuối thư, em chúc các chàng trai, cô gái độc thân sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, đó cũng là lời chúc may mắn em tự dành cho bản thân. Còn anh, nếu đọc đến những dòng này và thấy có cảm tình với những gì em vừa viết, đừng ngại ngần gửi thư cho em nha. Cảm ơn anh.

