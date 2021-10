Cô gái đa sầu đa cảm nhưng không đa đoan tìm anh

Trong vũ trụ hằng hà sa số các cơ hội gặp gỡ, kết nhân duyên này, em mong sẽ tìm được anh – người em chờ đợi bấy lâu nay.

Tương lai luôn là một ẩn số và em luôn tin sẽ tìm được người cùng mình giải mã những điều còn ở phía trước và đồng hành bên em bước tiếp hành trình còn lại đến cuối cùng.

Em sinh năm 1992, ngoại hình bình thường, không dễ nhìn cũng không khó nhìn, chung quy lại thì đẹp hay xấu là do mắt người nhìn thôi anh nhỉ. Nhưng em luôn chỉnh tề, trang phục tươm tất và gọn gàng, dần dần thành "đặc sản" của em. Em sinh ra và lớn lên ở TP HCM. Tuy là con một trong gia đình nhưng em luôn được ba mẹ quản thúc, giáo dục rất nghiêm khắc và kỹ lưỡng chứ không hề nuông chiều hay lơi lỏng chút nào. Vậy nên trong suốt quá trình học, em không quen ai, vả lại cũng học lớp Văn và khi lên đại học thì khoa cũng đa số là nữ nên cơ hội tiếp xúc các bạn khác giới càng hiếm. Sau này khi đi làm, em từng trải qua một vài mối quan hệ nhưng duyên chưa đủ đầy nên người quen cũng hóa thành người dưng hết cả. Em lại có một biệt tài là làm cho đối phương bộc lộ hầu hết những khuyết điểm sâu xa của họ lúc mới quen, thành ra em mới lẻ loi đến giờ (cười).

Về tính cách, em nghĩ nên nói rõ từ đầu rằng em là người khá nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều, hay nặng lòng và hoài cổ. Đó cũng là lý do em thích nghe, thưởng thức những bản nhạc xưa của nhạc sĩ Vũ Thành An hay Ngô Thụy Miên và để cảm xúc lắng đọng lại. Em tâm niệm rằng hạnh phúc chính là bằng lòng với những gì mình có, tất nhiên không có nghĩa là mình ngừng cố gắng, nhưng có được hạnh phúc hay không là do tâm tư, cách nhìn nhận của mình mà ra. Đôi khi cùng một sự việc như nhau nhưng có người thấy hạnh phúc vô ngần, có người lại thờ ơ không vui đó sao.

Về đối tượng em muốn tìm hiểu, các yếu tố quan trọng để quyết định hai cá thể độc lập có hòa hợp và gắn kết với nhau hay không là trình độ văn hóa, quan điểm sống, mục tiêu tương lai và cách chúng ta cho nhau yêu thương cũng như cách giải quyết những mâu thuẫn xảy ra. Vì vậy, anh cũng tốt nghiệp đại học, sống và làm việc ở Sài Gòn hoặc các tỉnh lân cận như em nhé. Ngoài ra em đang theo đạo Công giáo, nếu được em mong cả hai sẽ giữ đạo riêng để tránh xung khắc nhé. Mong anh lớn hơn em 1-10 tuổi, chân thành, nghiêm túc trong tình cảm để tiến tới hôn nhân, và là người đàn ông của gia đình, bên em trong những chặng đường tiếp theo. Nếu anh từng đổ vỡ hôn nhân, hoàn toàn không vấn đề gì đối với em, miễn anh chưa có con riêng. Thật tuyệt khi anh là một người lãng mạn, dịu dàng và yêu chó.

Thật khó mà biết được một người có phù hợp với mình hay không chỉ qua những dòng này, phải không ạ? Cuộc đời luôn ẩn chứa bất ngờ, thú vị mà. Vậy nên anh đừng lăn tăn mà hãy liên lạc với em ở phần "Liên lạc với tác giả", để em khỏi phải lê la viết thư gửi chuyên mục này nữa anh nhé.

