Cô gái có chí cầu tiến và ham học hỏi tìm bạn đời

Mình tin khi hai người cùng tần số và đủ rõ về bản thân, tương lai tốt đẹp sẽ đến tự nhiên.

Mình là nữ, sinh năm 1995, sống và làm việc tại TP HCM, quê quán ở một tỉnh rất gần Sài Gòn. Mình làm việc văn phòng trong ngành Dược, gắn bó nhiều với lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Có lẽ vì thế mà mình học được cách quan tâm người khác bằng sự tinh tế, không ồn ào nhưng đủ sâu. Mình có chút tài lẻ về nghệ thuật.

Mình là kiểu con gái có chí cầu tiến và ham học hỏi. Tuy nhiên, cũng đến độ tuổi rồi nên đang dần hướng đến sự bình yên để xây dựng gia đình. Mình thuộc típ người ambivert: đủ hướng nội để suy nghĩ sâu, đủ hướng ngoại để kết nối khi cần. Trong tình yêu, mình không phải típ con gái ngọt ngào, nói những lời đường mật, mà là kiểu thích thể hiện tình cảm bằng những hành động phù hợp.

Mình có đam mê với việc ăn uống lành mạnh và đang trong quá trình xây dựng một lối sống lành mạnh, tối giản. Mình yêu việc học hỏi và tin rằng gia đình, tôn giáo (mình theo đạo) và những giá trị sống bền vững là nền tảng để hai người có thể đi cùng nhau lâu dài. Mình coi trọng tri thức và tư duy trong cuộc sống. Với mình, một mối quan hệ lâu dài không chỉ dựa trên cảm xúc, mà còn cần sự đồng điệu về niềm tin, nhân sinh quan và cách hai người cùng đối diện, học hỏi lẫn nhau để giải quyết vấn đề.

Nếu bạn/anh cũng là người ham học hỏi, luôn tò mò với thế giới và con người cùng những góc nhìn sống khác nhau, đã đủ hiểu rõ bản thân, có định hướng và sở thích riêng trong cuộc sống thì phản hồi bài viết nhé. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện hay mở rộng kết nối, mình/em đều rất vui.

