Cô gái chuyên đi xin thức ăn thừa ở đám cưới

Trung QuốcMắc chứng sợ đám đông, nhưng mỗi năm Xuanxuan vẫn gõ cửa hàng trăm đám cưới xa lạ ở Vân Nam, xin thức ăn thừa mang về cho 126 con chó mèo.

"Đây là món quà nhỏ của mấy bé mèo, mong anh chị nhận cho may mắn. Lát nữa em có thể xin chút đồ ăn thừa mang về không?", Xuanxuan, 30 tuổi, lẩm nhẩm câu thoại quen thuộc trước khi bước vào sảnh tiệc ở thành phố Bảo Sơn.

Ba năm qua, để duy trì trạm cứu hộ động vật tự lập, cô gái trẻ buộc phải xuất hiện tại hầu hết các nhà hàng tiệc cưới trong vùng. Từ một người ngại giao tiếp, Xuanxuan trở thành vị khách quen mà nhiều chủ tiệc biết mặt.

Xuanxuan lấy thức ăn thừa tại đám cưới. Ảnh: 163.com

Chiến dịch "xin thức ăn" bắt đầu từ cuối năm 2022. Sau một lần đi ăn cưới, chứng kiến lượng lớn tôm cá bị bỏ phí trong khi đàn mèo ở nhà thiếu đói, cô nảy ra ý tưởng tận dụng nguồn thức ăn này.

Quy trình của Xuanxuan luôn bắt đầu bằng một bao lì xì đỏ chứa khoản tiền nhỏ để thể hiện sự tôn trọng. Cô mạnh dạn tìm cô dâu chú rể trình bày nguyện vọng. Nghe mục đích thiện nguyện, hầu hết các cặp đôi đều đồng ý. Thậm chí, câu chuyện lan rộng khiến nhiều khách sạn và gia chủ chủ động liên hệ mời cô đến lấy đồ, có người còn giữ lại những suất ăn nguyên vẹn để "mời" những chú mèo hoang.

Tuy nhiên, việc chọn lọc thức ăn đòi hỏi sự kỹ lưỡng. Xuanxuan chỉ lấy các món thanh đạm như cá hấp, tôm, gà luộc, súp..., tuyệt đối tránh đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ. Về tới trạm, cô cùng mẹ phải luộc lại toàn bộ thực phẩm để loại bỏ gia vị, đảm bảo an toàn cho dạ dày vật nuôi.

Xuanxuan chăm sóc mèo trong trang trại. Ảnh: 163.com

Xuanxuan lớn lên ở nông thôn cùng ông bà ngoại, xem mèo là bạn từ nhỏ. Năm 2022, cô nhặt chú mèo hoang đầu tiên và số lượng nhanh chóng tăng lên. "Ban đầu tôi chỉ nghĩ cho chúng ăn thêm. Nhưng mỗi sinh mệnh được mang về là một trách nhiệm nặng nề", cô nói.

Khi đàn chó mèo vượt mốc 20 con, mâu thuẫn với hàng xóm về tiếng ồn và vệ sinh nảy sinh. Cô liên tục phải chuyển trọ, đỉnh điểm là sống trong căn nhà tồi tàn cạnh nghĩa trang trên núi. Đó là giai đoạn khủng hoảng nhất về tài chính lẫn tinh thần. Cuối cùng, cô thuê được một trại lợn cũ rộng 2.000 m2 ở ngoại ô, cải tạo thành nơi trú ngụ cho 126 "đứa con".

Nhờ nguồn thức ăn xin được, mỗi tháng Xuanxuan tiết kiệm được vài nghìn nhân dân tệ. Số tiền này dành để tiêm phòng, triệt sản và mua thêm ức gà, đồ hộp cải thiện khẩu phần. Cô cũng bắt đầu phát trực tiếp (livestream) cuộc sống tại trạm, dùng thu nhập từ mạng xã hội để trả nợ và duy trì hoạt động.

Nhiều người ca ngợi lòng tốt của Xuanxuan nhưng cô cho rằng chính đàn mèo mới là ân nhân. Việc phải đi xin thức ăn giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn, cải thiện chứng sợ xã hội và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

"Nhờ tiền lì xì của cô ấy, bọn mèo không còn là kẻ ăn xin nữa mà trở thành khách được mời dự tiệc", một độc giả bình luận về câu chuyện của Xuanxuan.

Nhật Minh (Theo 163.com)