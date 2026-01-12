Cô gái 'chốt đơn' chàng trai Nga sau ánh nhìn đầu tiên

Hà NộiTừng tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng sau một ánh nhìn tại buổi hòa nhạc, Huyền lên kế hoạch chinh phục chàng trai Nga bởi tin đây là định mệnh đời mình.

Cuối năm 2021, Huyền (27 tuổi) trở về Việt Nam sau 6 năm du học Nhật Bản. Ảnh hưởng bởi lối sống "cuồng công việc" xứ phù tang, cô chưa từng yêu ai, cũng không có nhu cầu tìm bạn đời. "Giáo viên và bạn bè tôi ở Nhật, 10 người thì 7 người độc thân. Tôi cũng chỉ biết học", cô kể.

Mọi thứ đảo chiều vào một buổi tối mùa thu năm 2023, khi cô gặp Paramonov Arsenii, 34 tuổi, quốc tịch Nga tại một buổi hòa nhạc ở Hà Nội.

Giữa đám đông, Huyền bị thu hút bởi người đàn ông đeo kính, mắt xanh lơ, toát lên vẻ trầm tĩnh. "Anh như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích", cô nhớ lại. Vốn tiếng Anh không tốt, cô vẫn chủ động bắt chuyện. Biết anh là giáo viên Toán một trường quốc tế và đang độc thân, Huyền thầm nhủ: "Người này nhất định là chồng mình".

Ngô Huyền và Arsenii khi đi lễ tại nhà thờ ở Hải Hậu (Nam Định cũ), năm 2024. Ảnh nhân vật cung cấp

Cô gái vạch ra chiến dịch chinh phục bài bản. Hiểu tâm lý người ngoại quốc xa quê thường cô đơn, cô bắt đầu câu chuyện bằng âm nhạc, rồi khéo léo chuyển sang những trải nghiệm của người xa xứ. Sự tinh tế và góc nhìn sâu sắc của cô gái trẻ khiến Arsenii bất ngờ. Kết thúc buổi diễn, Huyền xin số điện thoại và chủ động nhắn tin cảm ơn ngay khi về nhà.

Để tạo cảm giác an toàn cho chàng trai ngoại quốc, Huyền khéo léo mời Arsenii đến gặp mình tại công ty chị gái, rồi chọn quán cà phê ngay dưới chân tòa nhà nơi người thân cô sinh sống. "Tôi muốn anh yên tâm rằng mình đang làm quen với một người có lai lịch rõ ràng", Huyền nói. Sự nồng hậu và chu đáo ấy nhanh chóng xóa tan sự dè chừng ban đầu của Arsenii.

Trong buổi cà phê, Arsenii kể bố mẹ đều là nghệ sĩ, từng du học Anh nhưng không thể ở lại, sau đó sang Việt Nam dạy học. Anh cho Huyền xem ảnh gia đình ở Saint Petersburg, cả bài báo viết về người ông ngoại được kính trọng tại quê nhà. Huyền lắng nghe chăm chú, hỏi han tỉ mỉ.

Bữa cà phê chiều nối dài sang bữa tối tại một quán bún lươn bình dân. Thấy anh mặc chiếc áo cũ, dùng điện thoại vỡ màn hình, không có cử chỉ ga lăng như kéo ghế hay nhường đường, Huyền lại càng tin tưởng. "Anh không màu mè, chứng tỏ sống rất thật và ít kinh nghiệm tình trường. Bố mẹ tôi vẫn dạy 'chọn người không chọn của'", cô nói.

Là người quan điểm "thích phải nói", sau ba lần gặp gỡ, Huyền tỏ tình: "Em rất mến anh và muốn tìm hiểu nghiêm túc. Nếu anh cũng vậy, hãy nói nhé". Tối đó, chàng trai Nga nhắn tin đồng ý.

Những buổi hẹn hò sau đó nối nhau bằng câu chuyện về văn hóa của các quốc gia hai người từng đặt chân đến. Huyền cùng người bạn Nga thăm thú các điểm đến nổi tiếng ở Hà Nội và lê la quán cóc vỉa hè. "Việt Nam rộng mở hơn và cuộc sống vui vẻ hơn từ khi cô ấy đến", anh kể. Để không biến mình thành người chạy theo, cô để anh chủ động nhắn tin mới hồi đáp, sắp xếp lịch hẹn hò.

Sau ba tháng, Huyền đưa bạn trai ra mắt chị gái. Sự điềm đạm, tri thức của Arsenii nhanh chóng ghi điểm. Tuy nhiên, gia đình vẫn khuyên cô cẩn trọng. Huyền thẳng thắn đề nghị xem hộ chiếu, giấy tờ tùy thân của người yêu và nhờ người quen kiểm chứng lý lịch. Khi đã chắc chắn về sự tử tế của anh, cô mới đưa về ra mắt bố mẹ tại Nam Định.

Huyền và chồng trong lễ cưới, năm 2025. Ảnh nhân vật cung cấp

Tết 2024, Arsenii về quê bạn gái, cùng bố mẹ vợ tương lai bổ củi, gói bánh chưng. Không khí ấm cúng của bữa cơm gia đình Việt khiến chàng trai xa xứ xúc động. "Cô ấy coi trọng giáo dục và gia đình. Đó là những giá trị tôi luôn tìm kiếm", Arsenii nói.

Sau sáu tháng quen biết, khi Huyền đề nghị kết hôn, anh gật đầu. Cô nhờ chị gái thuê thông dịch viên tiếng Nga để gọi điện thưa chuyện với bố mẹ anh. Tháng 8/2024, sau một năm quen biết, đám cưới diễn ra. Cặp đôi đón con gái đầu lòng không lâu sau đó.

Về chung một nhà, khác biệt văn hóa và tính cách đôi khi tạo ra sóng gió. Huyền hướng ngoại, thích chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội, trong khi Arsenii kín tiếng. Sau những tranh luận, Huyền chọn tiết chế lại, tập trung học văn bằng hai đại học. Arsenii cũng thuê thêm giúp việc, giảm chi tiêu cá nhân để vợ yên tâm học hành.

"Anh không lãng mạn nhưng chưa từng làm tôi vỡ mộng", Huyền nói. Còn với Arsenii, anh vẫn thường đùa với vợ: "Nếu ngày đó em không tấn công, có lẽ anh vẫn ế vì chẳng biết cách yêu".

Cô gái Việt 'chốt' cưới chàng trai Nga sau lần gặp tình cờ Arsenii chăm sóc và chơi đùa cùng con. Video gia đình cung cấp

Phạm Nga