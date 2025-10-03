Cô gái chịu thương chịu khó tìm người thương

Em 33 mùa xuân sang rồi, là người con miền đất Quảng Ngãi thân thương, sống và làm việc tại TP HCM.

Lâu lắm rồi mà tại sao một nửa của em vẫn chưa xuất hiện vậy? Biết qua báo VnExpress thấm thoát cũng mười năm tròn trĩnh, trong niềm vui có được là đọc được những bài viết chia sẻ của những người anh, người chị, người bạn, người em tìm được một nửa của mình và chuẩn bị cho một happy ending. Hy vọng, lần này đến lượt mình.

Công việc văn phòng ổn định, sáng dậy sớm chạy bộ, về nấu đồ ăn mang đi làm. Cuộc sống cứ thế diễn ra theo năm tháng.

Em muốn có một người kề bên để cùng em làm mọi thứ, không chỉ một mình em nữa. Nghe quê Quảng Ngãi là anh đã thấy được cô gái chịu thương, chịu khó, siêng năng, cần cù rồi phải không nè. Em chưa từng kết hôn, hy vọng anh cũng độc thân nhé, lớn hơn hoặc bẳng tuổi em thì thật tốt.

Cuộc sống của em hơi bình dị, em cũng rất giản dị nhưng trái tim thì chân thành. Mong tìm được anh - người đàn ông ấm áp và nhân hậu.

Qua bài viết này, anh hãy mau mau liên lạc với em nếu thấy hợp anh nhé.

