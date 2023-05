Cô gái Carmen - hình tượng của tự do và tình yêu

Cô gái Digan trong tác phẩm "Carmen" của Prosper Mérimée đi vào lịch sử văn chương như một hình mẫu phụ nữ theo đuổi cuộc sống tự do.

Năm nay kỷ niệm 220 năm ngày sinh của Prosper Mérimée (1803-1870) - nhà văn viết truyện ngắn và vừa nổi tiếng của Pháp thế kỷ 19. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông - truyện vừa Carmen - ra đời năm 1845, kể về cô nàng Carmen xinh đẹp, quyến rũ, đa tình, thu hút đàn ông. Chàng trai hiền lành José khi gia nhập quân đội đã có người yêu là Micaella hiền lành nơi quê nhà. Nhưng khi gặp Carmen, chàng bị nàng chinh phục hoàn toàn. Vì nàng, chàng từ bỏ tất cả, từ một người lính trở thành một kẻ cướp, sống thang thang, đi theo Carmen.

Bìa sách "Carmen" do Nhã Nam phát hành. Ảnh: Nhã Nam

Carmen là mẫu phụ nữ lạ lùng. Nàng mê tín, tàn nhẫn, sống không theo khuôn phép nào, nhưng nàng lại dũng cảm, đầy nghị lực và mê say mãnh liệt. Đàn ông bị nàng thu hút. Nàng yêu họ, rồi bỏ họ. Nàng lôi kéo họ theo mình rồi đột ngột rời xa. Đàn ông điên lên vì nàng, còn nàng thì thoắt nồng nàn say đắm, rồi lại thoắt lạnh lùng thờ ơ. Nàng yêu đàn ông, nhưng nàng còn yêu một điều khác nhiều hơn: cuộc sống tự do. Nàng đi tìm tự do cho chính mình, nhưng lại không cho những người khác điều đó. Nàng luôn nói dối và đàn ông biết rõ nhưng vẫn lao vào nàng như những con thiêu thân lao vào ánh lửa.

Yêu José, chiếm lĩnh cả cuộc đời José, hủy hoại cả cuộc đời José, nhưng cuối cùng Carmen lại bỏ rơi chàng để đi theo dũng sĩ đấu bò Escamillo. Nàng kiêu hãnh, nàng bướng bỉnh và khi trái tim nàng đã thay đổi thì không ai có thể van xin hay níu kéo nàng trở lại. Với sự kiêu hãnh đó, nàng đã gục ngã dưới mũi dao ghen tuông điên dại của José.

Cách viết của Prosper Mérimée nhiều kịch tính, ngôn từ chặt chẽ, lạnh lùng nhưng ẩn chứa chất trữ tình sâu xa. Tác phẩm gợi nhớ đến trường ca Đoàn người Digan của Pushkin - người được mệnh danh mặt trời thi ca Nga - sáng tác năm 1827. Nội dung nói về chàng trai Aleko rời bỏ chốn thị thành, đi theo đoàn người Digan sống lang thang trên thảo nguyên Mondavia. Trong đoàn có cô gái Zemfira xinh đẹp, yêu Aleko và chung sống với anh. Nhưng rồi với tính tình đỏng đảnh, hay thay đổi, Zemfira không yêu Aleko nữa mà yêu một chàng trai Digan khác. Aleko đã giết cả Zemfira lẫn người yêu mới của nàng. Đoàn người tiếp tục lên đường, bỏ Aleko ở lại với thảo nguyên mênh mông, cô độc. Những câu thơ của Pushkin nói về tính tình của người phụ nữ trong trường ca này được nhiều độc giả ưa thích:

"Ai chỉ được cho trăng chỗ đứng

Ai bảo trăng dừng lại chốn này

Ai bảo được trái tim thiếu nữ

Yêu một lần thôi chớ đổi thay"

Yêu thích Pushkin và từng viết phê bình về văn học Nga, có lẽ Prosper Mérimée đã chịu ảnh hưởng của bản trường ca này khi sáng tác Carmen. Nhưng nhà văn đã khiến cho nhân vật trở thành một hình tượng phụ nữ bất hủ với tình yêu say đắm, sự nổi loạn và khao khát tự do, những tính cách tưởng chừng mâu thuẫn mà lại luôn hiện hữu trong mỗi con người.

Sau này nhà soạn nhạc Pháp Georges Bizet (1838-1975) đã cho ra đời vở opera Carmen dựa trên truyện vừa của Prosper Mérimée, và đó là một trong những tác phẩm kinh điển, luôn nằm trong danh sách 20 vở opera được trình diễn nhiều nhất thế giới. Những diễn viên được chọn lựa đóng vai Carmen đều là những ngôi sao nhạc kịch có tên tuổi.

Trích đoạn vở Carmen của Royal Opera House Nghệ sĩ Anna Caterina Antonacci thể hiện aria "Habanera" trong vở opera "Carmen" tại Nhà hát Royal Opera, Anh. Video: YouTube Royal Opera House

Trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, có đến 37 bộ phim chuyển thể kịch bản từ truyện vừa Carmen, bốn vở ballet cùng vô số tác phẩm âm nhạc khác lấy cảm hứng từ đó. Ngoài ra phải kể đến nàng Carmen trong hội họa với nhiều bức chân dung, trong đó có tác phẩm của danh họa Pháp Marc Chagall (1887-1985) được sáng tác năm 1966.

Prosper Mérimée không chỉ là nhà văn nổi tiếng mà còn được biết đến như một nhà viết kịch có tài, một nhà sử học kiêm khảo cổ học. Năm 40 tuổi, ông đã là thành viên của Viện Hàn lâm Pháp. Trong số những người cùng thời, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhà văn Stendhal. Ngoài ra, ông ngưỡng mộ cách viết của các nhà văn Anh như Water Scott, Shakespeare và các tác giả Nga như Turgenev, Gogol, Pushkin.

Tác giả Prosper Mérimée. Ảnh: Goodreads

Nhà nghiên cứu văn học người Mỹ Arlen J. Hansen (1936-1993) cho rằng "truyện ngắn của Mérimée là những tuyệt tác của sự quan sát lạnh lùng và khách quan, tuy rằng nội dung truyện thường đầy xúc cảm". Những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Colomba, Hai sự hiểu lầm, Mateo Falcone, Carmen. Ngoài truyện ngắn và vừa, Prosper có một tiểu thuyết lịch sử khá nổi tiếng là Biên niên sử của triều đại Charles IX. Các tác phẩm này đều đã được dịch ra tiếng Việt.

Hà Thanh Vân