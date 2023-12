Cô gái cá tính, năng động chờ tri kỷ

Khi anh đọc được những dòng này nghĩa là em vẫn đang đợi anh đấy, vì vậy đừng nản lòng tìm em nha.

Em sinh ra ở Hà Nội nhưng lại vượt qua bao núi sông vào TP HCM để chờ ngày ta gặp nhau. Anh giờ vẫn khỏe và cuộc sống vui chứ? Em cũng vậy, chọn vui vẻ hạnh phúc hàng ngày nhưng nếu mình có nhau vui hơn thì sao nhỉ. Vậy ta phải nhanh lên để đón Giáng sinh cùng nhau nào. Làm sao để nhận ra em ư? Giữa dòng người tấp nập này, anh hãy chậm lại một chút để cảm nhận nhé, em tin là anh làm được.

Em đang theo đuổi sự nghiệp phát triển nhân sự, vì vậy với em, việc khám phá những điều mới lạ sẽ rất thu hút. Em luôn mong muốn mình trở nên tốt hơn mỗi ngày, vì vậy khiêm tốn học hỏi là giá trị mà em theo đuổi. Ước mong rằng một ngày nào đó chúng ta đều được làm những công việc mình yêu thích, đến những nơi mình mong muốn, đến Australia để ngắm Kangaroo, tới trời Âu để ngắm Bắc cực quang... và nhiều nơi nữa. Anh có cùng ước mơ với em không nhỉ?

Em là cô gái cá tính, hài hước và thú vị khi gặp đúng người (bạn bè nói vậy đó). Việc đem đến nụ cười cho mọi người làm em thấy rất vui và tự hào. Ngoài những lúc náo loạn, em cũng trầm ngâm suy nghĩ thật sâu về mọi thứ, về ý nghĩa cuộc đời, bài học cuộc sống, về những gì mình đã trải qua. Chính những lúc nội tâm đó giúp em trở thành em của ngày hôm nay.

Em cũng rất yêu thiên nhiên cây cỏ. Đó là nguồn chữa lành tâm hồn, anh biết không. Chỉ có thiên nhiên mới cho ta cảm giác thuộc về trái đất này. Nếu anh tò mò về ngoại hình, có lẽ em sẽ không phải mẫu cô gái yểu điệu, nhẹ nhàng đâu. Thay vào đó là phong cách hơi sporty, năng động nhưng đôi lúc lại cá tính độc đáo. Em giữ phong cách tối giản nhưng vẫn chỉn chu, hợp với không gian chứ.

Ở thời điểm này, em mong tìm được tri kỷ đồng hành, người cảm nhận được những nét trên, hoặc có những điểm giống nhau thì thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng nhau học tập, hỗ trợ nhau phát triển để cùng tận hưởng hạnh phúc của những giây phút hiện tại nhé anh.

Có bao giờ giữa thế gian tấp nập

Anh vô tình đã cảm nhận được em? (cười).

I'm still waiting for you. ️

