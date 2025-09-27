Cô gái bước đi sau hơn 15 năm ngồi một chỗ

Nhiều năm ngồi một chỗ vì chấn thương tủy cổ do ngã lúc nhỏ, Thùy Linh nay có thể tự đứng dậy và bước đi nhờ kiên trì phục hồi chức năng.

Ở hành lang Bệnh viện 1A, cô gái 27 tuổi, quê Gia Lai, chậm rãi đi từng bước. Thỉnh thoảng, Linh dừng lại ngồi xuống ghế, rồi lại gượng đứng dậy đi tiếp. Trong phòng bệnh, cô có thể tự tắm rửa, ăn uống, thậm chí cúi xuống giặt quần áo - những việc tưởng chừng giản đơn, nhưng với Linh là cả một hành trình hơn 15 năm mới làm được.

Năm 10 tuổi, Linh ngã trong một lần vui chơi ở trường, sau đó tay chân yếu dần rồi nằm liệt giường. Gia đình đưa vào TP HCM phẫu thuật cột sống cổ, song chấn thương tủy quá nặng khiến Linh không thể đi lại. Từ đó, mọi sinh hoạt của Linh phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ và các chị gái, từ vệ sinh cá nhân, thay quần áo đến bữa ăn hàng ngày. Cô chỉ có thể nằm hoặc ngồi một chỗ khi được bế dậy, phụ chị bán tạp hóa, sau này học cách bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

"Em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ bước đi được nữa", Linh chia sẻ, hôm 25/9.

Hồi tháng 3, mẹ Linh đưa con đến Bệnh viện 1A ở TP HCM - nơi chuyên về chỉnh hình và phục hồi chức năng. Thời điểm nhập viện, cơ của Linh teo và co rút nhiều, các khớp tứ chi bị cứng và gần như hạn chế vận động dù cơ bản nhất. Mỗi lần thay đổi tư thế hay tập luyện đều phải có kỹ thuật viên hỗ trợ.

Linh đi lại tại Bệnh viện 1A, bên cạnh cử nhân vật lý trị liệu Danh Huỳnh Minh Tâm. Ảnh: Lê Phương

BS.CK2 Trịnh Minh Tú, Phó Khoa Phục hồi Chức năng, cho biết Linh bị chấn thương cột sống cổ từ nhỏ nhưng không được tập luyện sớm nên chức năng suy yếu dần. Với chấn thương tủy sống, giai đoạn "vàng" để phục hồi tốt nhất là 3-6 tháng sau tai nạn. Nếu bỏ lỡ, khả năng cải thiện vẫn có nhưng chậm và hạn chế, tùy thuộc vào mức độ chấn thương. Tại khoa, nhiều bệnh nhân đã kiên trì tập luyện và lấy lại được khả năng đi lại.

"Phục hồi cho bệnh nhân liệt tủy lâu năm rất khó, đòi hỏi sự kiên trì mỗi ngày", bác sĩ nói. Khi tiếp nhận Linh, êkíp bắt đầu bằng các bài tập kéo giãn cơ co cứng, sau đó tập ngồi, tập đứng, tập đi và hoạt động trị liệu.

Cử nhân vật lý trị liệu Danh Huỳnh Minh Tâm, người trực tiếp hướng dẫn, kể rằng Linh luôn nỗ lực hết sức, chịu đau giỏi và hợp tác tích cực. Nhờ vậy, chỉ sau một tháng, cô có thể chập chững những bước đi đầu tiên. Đến nay, sau khoảng nửa năm, Linh đã tự làm được nhiều sinh hoạt cá nhân như ăn uống, mặc quần áo, giặt giũ. Cô được tư vấn bổ sung dinh dưỡng đúng để cải thiện thể trạng, tăng cân tốt, việc tập luyện hiệu quả, tinh thần vui vẻ và lạc quan hơn.

Cô gái bước đi sau hơn 15 năm ngồi một chỗ Linh tập đi tại Bệnh viện 1A. Video: Lê Phương

Các bác sĩ cho Linh xuất viện trong tuần này, về Gia Lai tiếp tục tập luyện tại nhà. "Đi lại được là phép màu em chưa từng dám mơ ước. Em chỉ mong ngày càng đi vững hơn, tự lo được cho bản thân để mẹ và chị bớt vất vả", cô nói.

Lê Phương