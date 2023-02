Cô gái Brazil đăng quang Miss Charm 2023

TP HCMLuma Russo, 24 tuổi, người Brazil, vượt qua 37 thí sinh để đăng quang Miss Charm 2023 ở chung kết tối 16/2.

Khoảnh khắc mỹ nhân Brazil đăng quang Miss Charm 2023 Khoảnh khắc đăng quang của Luma Russo. Video: Tân Cao Người đẹp nhận vương miện từ giám khảo Lan Khuê và sash từ Mireia Lalaguna - Miss World 2015. Luma Russo nhận phần thưởng tiền mặt trị giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Luma Russo sải bước trong vai trò Miss Charm mùa đầu tiên. Ảnh: Anh Châu

Luma Russo cao 1,68 m, số đo hình thể là 89-61-92 cm, được nhận xét mang vẻ đẹp gợi cảm, khỏe khoắn của nhan sắc Nam Mỹ. Mỹ nhân từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Divinópolis 2019 và Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil cùng năm.

Từ đầu cuộc thi, cô là thí sinh tiềm năng, thường vào bảng dự đoán của nhiều chuyên trang sắc đẹp nhờ ngoại hình, khả năng trình diễn và giao tiếp. Vòng cuối, cô gái Brazil thể hiện sự tự tin, vẻ đẹp khỏe khoắn qua các phần thi áo tắm, dạ hội và ứng xử. Với câu hỏi dành cho top 3 có nội dung: "Mỗi sáng khi thức dậy, bạn tự hỏi rằng ý nghĩa cuộc sống của mình là gì và bạn sống vì điều gì?". Luma Russo nói: "Nếu như tôi phải tóm tắt nó bằng một từ, tôi chọn: Tự do. Tự do theo đuổi ước mơ, tự do tiếp thu kiến thức, văn hóa, trí tuệ và cảm xúc cũng như tự do trong việc chạm tới đỉnh cao nằm trong khả năng cá nhân".

Luma Russo trình diễn áo tắm dành cho top 20 ở chung kết Miss Charm 2023 Luma Russo trình diễn áo tắm dành cho top 20. Video: Tân Cao Theo ban tổ chức, Luma Russo sẽ có thời gian về nước nghỉ ngơi trước khi quay lại Việt Nam thực hiện vai trò của đương kim hoa hậu.

Luma Russo mặc đầm dạ hội cắt xẻ ở phần thi dành cho top 10. Ảnh: BTC Miss Charm

Người đẹp Annabelle Mae McDonnell, Philippines, nhận danh hiệu á hậu 1, còn á hậu hai thuộc về Olivia Tan của Indonesia. Ba gương mặt còn lại trong top 6 là người đẹp Colombia, Venezuela, Nam Phi. Thí sinh Việt Nam tại cuộc thi - Thanh Thanh Huyền - dừng chân ở top 20.

Ban tổ chức còn trao một số giải thưởng phụ như Trang phục dân tộc đẹp nhất cho người đẹp Campuchia, Trình diễn áo dài đẹp nhất cho thí sinh Nam Sudan.

Nhiều khán giả nhận xét đêm chung kết kém hấp dẫn. Tiết mục âm nhạc duy nhất trên sân khấu do Thảo Trang thể hiện. Ở phần công bố thí sinh đi tiếp top 20, MC chỉ đọc 19 cái tên, bỏ ngỏ một kết quả, khiến không ít người hiểu nhầm công bố sót. Sau đó, người dẫn chương trình trở lại sân khấu, công bố Thanh Thanh Huyền là thí sinh cuối cùng.

Top 3 Miss Charm trên sân khấu chung kết cuộc thi. Ảnh: Anh Châu

Với kết quả top 3, ban tổ chức mời họa sĩ Phạm Hồng Minh thực hiện các bức chân dung trên sân khấu thay vì MC xướng tên giống các cuộc thi khác. Tuy nhiên, hình thức này bị một số khán giả nói rườm rà, khiến chương trình lê thê. 1.500 người xem trực tiếp không đủ lấp đầy khán phòng Nhà hát Hòa Bình. Sân khấu không có điểm nhấn, âm nhạc chưa cuốn hút... Trước đó, chương trình bán vé với mức từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Bà Thúy Nga - chủ tịch Miss Charm - nhìn nhận ở lần đầu tổ chức, cuộc thi còn nhiều thiếu sót. Bà Nga cho biết chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình, đón nhận mọi góp ý từ khán giả để cải thiện trong các mùa tiếp theo.

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là sân chơi nhan sắc do người Việt làm chủ, công bố năm 2019, mục đích quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Năm 2019, Covid-19 bùng phát, cuộc thi hoãn hai năm. Năm nay, sân chơi khởi động từ ngày 3 đến 16/2 ở TP HCM, ban đầu dự kiến có 40 thí sinh nhưng sau đó người đẹp Nigeria rút lui, mỹ nhân Ethiopia bị ban tổ chức gạch tên vì thiếu trách nhiệm với cuộc thi.

Trước chung kết, các phần thi phụ bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Giám khảo gồm Miss Universe 2005 Natalie Glebova, Miss World 2015 Mireia Lalaguna, Miss International 2012 Ikumi Yoshimatsu, người đẹp gốc Việt Mimi Morris, người mẫu Lan Khuê.

Tân Cao