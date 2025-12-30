Cô gái 'bom hàng', tặng bữa sáng cho tài xế

TP HCMĐặt 5 suất phở lúc 4h sáng rồi từ chối nhận, Tường Vi, 25 tuổi, dành tặng những suất ăn nóng này cho các tài xế công nghệ mưu sinh đêm Giáng sinh.

Rạng sáng 25/12, thời tiết TP HCM se lạnh, Phạm Nguyễn Tường Vi ở phường An Phú mở ứng dụng, tìm quán ăn xuyên đêm gần nhà. Cô lần lượt đặt 5 đơn phở từ 5 tài xế khác nhau, thanh toán trước hơn 300.000 đồng. Vi nhắn chủ quán chuẩn bị kỹ tô, đũa dùng một lần để người nhận có thể ăn ngay tại chỗ.

Khi tài xế đầu tiên đến chung cư, Vi nấp sau khu vực giao nhận để quan sát. Chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia giục xuống lấy đồ, Vi từ chối nhận và nhắn đó là quà tặng anh.

"Nghe báo đơn phở là quà, nam tài xế khựng lại vài giây, giọng chùng xuống rồi rối rít cảm ơn", Vi kể. Ở một đơn hàng khác, tài xế gằn giọng vì tưởng khách trêu đùa lúc rạng sáng "Đơn này giao cho ai em?". Khi hiểu ra mục đích của Vi, anh bật cười.

Cố tình 'bom hàng' để tạo bất ngờ cho shipper Video ghi lại câu chuyện Tường Vi đặt 5 suất phở ăn sáng tặng các anh shipper tại phường An Phú, TP HCM, rạng sáng 25/12. Nguồn: Tường Vi Phạm

Vi cho biết, cha cô cũng là tài xế công nghệ nên cô thấu hiểu sự vất vả của nghề này, đặc biệt là những chuyến xe đêm. Cô chọn món nước thay vì đồ khô để họ dễ ăn và ấm bụng hơn.

Video ghi lại màn "bom hàng" của Vi thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Ban đầu, nhiều người chỉ trích vì tưởng cô gái mang công sức người lao động ra đùa giỡn, nhưng sau đó bày tỏ sự xúc động khi biết sự thật.

Việc tặng quà này nằm trong dự án cá nhân "30 ngày làm điều tử tế" của cô gái 25 tuổi. Vốn là người hướng nội, Vi chọn cách kết nối với cộng đồng qua những suất ăn đêm để tự phá bỏ vỏ bọc của bản thân, kết nối nhiều hơn với thế giới xung quanh. "Tôi muốn bước ra ngoài để thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều tích cực, từ đó lan tỏa năng lượng ấm áp đến mọi người", Vi nói.

Phạm Nguyễn Tường Vi, 25 tuổi, ở phường An Phú, TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, mỗi tuần cô đều cùng bạn bè chạy xe máy tặng thực phẩm cho người vô gia cư và lao động nghèo. Cô ưu tiên tặng đồ ăn thay vì tiền mặt bởi mong muốn giúp họ no bụng, duy trì sức khỏe để tiếp tục mưu sinh. "Một bữa ăn không quá lớn về vật chất nhưng tôi hy vọng giúp các bác tài chắc tay lái hơn trên những cung đường vắng", Vi nói.

Cô gái 25 tuổi cho biết những lần "bom hàng" lúc rạng sáng sẽ vẫn tiếp tục với niềm tin: Khi còn người cần, những suất ăn nghĩa tình sẽ còn được gửi đi.

"Tôi mong những bữa ăn nhỏ bé này sẽ trở thành động lực để mọi người thêm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống", Vi chia sẻ.

Cố tình 'bom hàng' để tạo bất ngờ cho shipper Tường Vi tặng suất ăn sáng cho một người bán vé số tại TP HCM, sáng 17/12. Nguồn: Tường Vi Phạm

"Bom hàng" (đặt đơn nhưng không nhận, không trả tiền) vốn là nỗi ám ảnh của giới tài xế công nghệ. Tuy nhiên, vài năm gần đây, mạng xã hội xuất hiện trào lưu "bom hàng" mang ý nghĩa tích cực.

Điểm khác biệt là người đặt luôn thanh toán trước qua thẻ hoặc ví điện tử. Món quà thường là các suất ăn, thức uống được gửi tặng tài xế vào những khung giờ đặc biệt (đêm khuya, mưa lớn) hoặc các dịp lễ.

Năm 2020, một tài xế tại TP HCM bất ngờ khi khách nhắn tin: "Con làm món quà cho chú. Phần cơm này là của chú, con trả tiền rồi". Vị khách đặc biệt này mới học lớp 3, dùng tiền tiết kiệm để mời tài xế bữa trưa.

Một tài xế Goviet từng chia sẻ câu chuyện nhận đơn giao trà sữa giữa trời mưa tầm tã. Khi đến nơi, khách không ra nhận mà nhắn: "Em đặt cho anh đó, trời mưa quá anh uống đi cho ấm rồi chạy tiếp".

Năm 2021, mạng xã hội lan truyền câu chuyện nữ khách hàng đặt bún thịt nướng rồi nhắn tài xế: "Anh khỏi giao, em tặng anh ăn lấy sức". Dù giá trị không lớn, hộp bún đã giúp nam shipper qua cơn đói lòng giữa buổi làm việc căng thẳng.

Cách làm thiện nguyện này được cộng đồng ủng hộ vì sự tế nhị, giúp người lao động nhận sự san sẻ mà không cảm thấy ái ngại. Tuy nhiên, các ứng dụng gọi xe cũng khuyến cáo khách hàng cần nhắn tin xác nhận rõ ràng ngay sau khi đặt, tránh trường hợp tài xế hoang mang, hủy đơn vì tưởng đơn hàng ảo hoặc khách đặt nhầm.

Quỳnh Nguyễn