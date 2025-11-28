Cô gái bỏ việc ngân hàng vì tình yêu với chàng trai Ấn Độ

Mời ly nước cam cho chàng trai lạ mặt tại triển lãm, Như Ý không ngờ đó là khởi đầu cho mối tình xuyên biên giới, buộc cô phải vượt qua rào cản của gia tộc Ấn Độ nề nếp.

Tháng 3/2024, tại Triển lãm tôm quốc tế ở Cà Mau, gian hàng thuốc thủy sản của Như Ý nằm cạnh gian hàng của Abhishek Khandelwal. Thấy chàng trai ngoại quốc tất bật không kịp uống nước, cô chủ động mang sang mời một ly nước cam.

Cuộc gặp tưởng chừng thoáng qua khi cả hai bị cuốn đi bởi công việc. Nhưng suốt ba tháng sau đó, những tin nhắn hỏi thăm đều đặn đã kéo họ lại gần nhau. "Không ai nói lời yêu nhưng chúng tôi đều cảm nhận mình đang nghiêng về phía người kia", Như Ý, 31 tuổi, quê Hậu Giang nhớ lại.

Vợ chồng Như Ý và Abhishek Khandelwal. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, tình yêu vừa chớm nở đã "đụng" phải bức tường văn hóa. Abhishek, 30 tuổi, xuất thân từ một gia tộc lớn ở Patna, miền Bắc Ấn Độ, nơi tư tưởng hôn nhân sắp đặt còn in đậm. Việc con trai yêu một cô gái ngoại quốc là điều chưa từng có tiền lệ.

Bố mẹ Abhishek phản đối kịch liệt vì lo ngại khác biệt văn hóa. Họ lặn lội hơn 2.000 km từ quê nhà đến Bangalore - nơi anh làm việc - để thuyết phục con trai và mai mối những cô gái "môn đăng hộ đối". Để xoa dịu tình hình, Abhishek buộc phải tạm ngưng liên lạc với Như Ý trong nửa tháng. Chỉ khi bố mẹ rời Bangalore, Abhishek mới dám nói thật với cô về sự phản đối từ gia đình.

"Lúc đó tôi mới biết anh chịu áp lực lớn đến vậy. Anh không dám tỏ tình vì sợ tôi hy vọng rồi tổn thương", Ý kể.

Không bỏ cuộc, Abhishek kiên trì thuyết phục bố mẹ và nhờ sự trợ giúp của người chị họ thành đạt ở châu Âu, có tiếng nói trong dòng tộc. Cuối năm 2024, bố mẹ anh miễn cưỡng đồng ý nói chuyện với Như Ý qua video. Nhưng rào cản ngôn ngữ khiến cuộc gọi đầu tiên trở thành "thảm họa". Ông bà thất vọng cho rằng: "Nói chuyện một phút không xong thì sống chung cả đời thế nào?".

Câu nói ấy chạm vào tự ái nhưng cũng thổi bùng quyết tâm của cô gái Việt. Dù vừa chuyển việc sang ngân hàng với áp lực doanh số nặng nề, Ý vẫn lao vào học tiếng Anh mỗi tối. Nhiều hôm cô chỉ kịp uống sữa thay cơm để đến lớp.

Trong cuộc gọi thứ hai, bố mẹ Abhishek ngỡ ngàng trước sự tiến bộ của Như Ý. Cảm nhận được sự chân thành, ông bà gật đầu: "Nếu hai đứa đã cố gắng vì nhau đến thế, bố mẹ sẽ ủng hộ".

Để chứng minh sự nghiêm túc, Như Ý xin nghỉ việc để sang Ấn Độ một tháng trải nghiệm nếp sống nhà chồng tương lai. "Tôi tin cánh cửa sự nghiệp có thể mở lại bất cứ lúc nào, nhưng cơ hội để tìm được người bạn đời như ý thì không thể bỏ lỡ", cô gái chia sẻ.

Mẹ chồng Ấn Độ trao sính lễ và cái ôm yêu thương cho cô dâu Như Ý, tại đám cưới ở Cần Thơ, hôm 9/11. Ảnh: Nguyễn Minh Trí

Trước chuyến đi, cô mới đủ can đảm kể với gia đình về mối tình với chàng trai Ấn Độ. Mẹ cô thương con, liên tục hỏi: "Sao con lại chọn con đường chông gai đến thế?". Người con không tìm được lời giải thích thuyết phục, chỉ biết nếu phải chọn sẽ luôn là Abhishek.

Một tháng ở Ấn Độ đã xóa nhòa mọi định kiến của gia đình Abhishek. Tại Bangalore, cô nhanh chóng hòa nhập, học cách chắp tay chào "Namaste", nghi thức lễ đền Hindu và ý nghĩa dấu chấm đỏ trên trán phụ nữ. Sự tinh tế, ham học hỏi của cô cử nhân ngành du lịch khiến gia đình bạn trai từ ngạc nhiên chuyển sang cảm mến.

Ngày Ý về nước, bố mẹ Abhishek mắt đỏ hoe vì bịn rịn. "Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã thực sự có thêm một gia đình", cô nói.

Tháng 11/2025, Abhishek sang Việt Nam ra mắt. Để ghi điểm với nhà vợ, anh cạo sạch bộ râu - niềm kiêu hãnh của đàn ông Ấn. Vốn là quản lý cấp cao, nhưng về miền Tây, anh trở thành chàng rể bình dị, mê xem hoạt hình Doraemon và bập bẹ tiếng Việt khiến bố mẹ vợ thương như con ruột.

Khi mọi rào cản được gỡ bỏ, bố mẹ Abhishek trở thành người lo lắng cho đám cưới hơn cả. Từ Ấn Độ, họ phóng to từng chi tiết trong những bức ảnh mâm quả trên mạng, nhắn hỏi nàng dâu ý nghĩa từng lễ vật để chuẩn bị cho đúng.

Chú rể Abhishek, bố mẹ và các em dẫn đầu đoàn đón dâu, trong lễ cưới ở Cần Thơ hôm 9/11. Ảnh: Nguyễn Minh Trí

Đám cưới diễn ra ngày 9/11 tại Cần Thơ là sự giao thoa văn hóa đặc sắc. Bên cạnh cổng cưới lá dừa rồng phụng miền Tây, nhà trai còn mời một tu sĩ từ Ấn Độ sang thực hiện nghi lễ trong một ngôi đền Hindu ở TP HCM. Trước sự chứng kiến của hai họ, chú rể dắt cô dâu đi 7 vòng quanh lửa thiêng, thề nguyện 5 điều trọng yếu của hôn nhân: cùng sẻ chia thức ăn, gây dựng của cải, mong cầu con cái và chung thủy trọn đời.

Bữa cơm Ấn Độ sau nghi lễ đã xóa nhòa những e ngại cuối cùng về sự khác biệt ẩm thực. "Sau hôm đó, tình cảm hai bên thông gia khăng khít hơn hẳn. Tôi hoàn toàn an tâm để con đi lấy chồng xa", mẹ Như Ý chia sẻ.

Hạnh phúc nối dài bằng một hôn lễ đậm chất Hindu tại Patna ít ngày sau đó. Giữa những nghi thức tôn giáo, cô dâu Việt chính thức trở thành một phần của đại gia đình Khandelwal.

Với Abhishek, những nỗi lo của gia đình về "nàng dâu ngoại quốc" giờ đã hoàn toàn tan biến. "Gia đình tôi đã bị chinh phục bởi cô con dâu Việt thông minh, nhân hậu", anh nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tới hai bên gia đình, đặc biệt người vợ đã kiên định cùng mình viết nên chuyện tình yêu đẹp.

"Giữa một thế giới đầy thù hận và bất ổn, tình yêu chân thật vẫn luôn tồn tại. Chúng tôi chính là minh chứng", chàng rể Ấn Độ nói.

Phan Dương