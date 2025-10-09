Cô gái biết đùa nhưng nghiêm túc tìm duyên

Em hy vọng gặp được người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm, trân trọng tình cảm và quan tâm đến gia đình; có đôi chút hài hước, vui vẻ.

Chào các bạn độc giả của VnExpress,

Đầu năm, khi đi chúc Tết bà nội, chú thấy em tươi tắn, hồng hào liền cười bảo: "Năm nay con có tin vui đó, nhớ mở lòng mà đón nhận nghen". Nghe vậy em háo hức lắm, cũng mở lòng hơn (ngó ngang ngó dọc dữ lắm), nhưng đã hơn nửa năm trôi qua mà duyên của em vẫn chưa đến. Thế nên hôm nay em viết lá thư này gửi chuyên mục Hẹn hò, hy vọng có thể gặp được người phù hợp để cùng nhau xây dựng một bến đỗ bình yên cho mai sau.

Em tuổi Hổ, bình thường nhỏ nhẹ, dễ gần nhưng khi cần cũng có "móng vuốt" để bảo vệ bản thân, nên phần hiền hay không hiền xin nhường anh tự cảm nhận nhé.

Một chút về em:

- Chưa từng kết hôn và không vướng vào những mối quan hệ phức tạp.

- Hiện sống và làm việc tại quận 7, công việc bận rộn, nhưng ngoài giờ em thích nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc bản thân và dành thời gian cho gia đình.

- Trong gia đình, em là cô út, sống tình cảm, được yêu thương và cũng vì thế nên em luôn quan tâm đến mọi người.

- Trong công việc, em tận tụy, có trách nhiệm và hòa đồng.

- Tính cách: hay quan sát, ít thể hiện, luôn tôn trọng cách sống riêng của người khác. Đôi khi dễ bị hiểu lầm, nhưng em tin sự chân thành sẽ xóa đi khoảng cách.

- Em theo đạo Phật.

Mong muốn về người bạn đồng hành:

Em hy vọng gặp được người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm, trân trọng tình cảm và quan tâm đến gia đình; có đôi chút hài hước, vui vẻ. Nhưng điều em trân quý nhất vẫn là sự chân thành và nghiêm túc. Nếu anh cầu tiến sẽ rất hợp với em, vì em cũng thích học hỏi và luôn mong được cùng nhau tiến về phía trước. (Cầu tiến ở đây không phải là tham hư vinh hay đo bằng vật chất, mà là mỗi ngày rèn luyện để hoàn thiện bản thân, tiến gần hơn đến hạnh phúc tự tại).

Vài tiêu chí nhỏ:

- Ngoại hình: cao từ 1m65 trở lên, gọn gàng, sạch sẽ.

- Tuổi tác và tình trạng hôn nhân: độc thân (chưa từng kết hôn, đã ly hôn hoặc góa vợ), tuổi tương đương hoặc lệch đôi ba tuổi.

Em hy vọng lá thư này sẽ mở ra một cơ duyên, để em tìm thấy người bạn đồng hành thật sự. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết thư của em. Chúc mọi người có một ngày tốt lành, vui vẻ.

Trân trọng,

Một cô gái tuổi Hổ biết đùa nhưng nghiêm túc tìm duyên.

