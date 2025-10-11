Cô gái bị sát hại trong rẫy vắng

Gia LaiNguyễn Như Tiến, 17 tuổi, thừa nhận đã sát hại, hiếp dâm, cướp xe máy của người phụ nữ 23 tuổi đã cho cậu ta đi nhờ xe.

Ngày 11/10, Tiến, ngụ xã Ia Grai, bị Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự điều tra về hành vi Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Sáng hôm qua, người dân phát hiện tại khu rẫy ở làng Mèo (xã la Grai) có thi thể nữ giới, trên ngực có nhiều vết đâm, bên cạnh là con dao.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định, trong người nạn nhân có dấu vết tinh dịch; điện thoại và xe máy bị mất. Sau 8 tiếng điều tra, cảnh sát bắt giữ Tiến tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Tiến khai trưa 7/10 đã xin đi nhờ xe người phụ nữ, được giao cầm lái. Trên đường đi cậu ta nảy sinh ý định cướp tài sản nên chở nạn nhân vào rẫy vắng. Tiến sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực cô gái, hiếp dâm, cướp xe máy và điện thoại.

Trần Hóa