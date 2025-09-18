Cô gái bị giám thị yêu cầu tẩy trang 5 lần 'vì quá đẹp'

Trung QuốcTại lễ khai giảng Đại học Truyền thông, Hu Hsin-Yi thu hút mọi ánh nhìn, khiến hình ảnh cô gây sốt mạng xã hội.

Cô gái bắt đầu nổi tiếng sau sự cố trong kỳ thi tuyển sinh của trường nghệ thuật Bắc Kinh hồi tháng 1. Các thí sinh được yêu cầu không trang điểm nhưng làn da trắng tự nhiên của Hu khiến giám thị tưởng cô đã đánh phấn. Cô bị yêu cầu tẩy trang 5 lần.

"Giám thị cọ mạnh lên mặt tôi, bắt tôi nhắm mắt lại, kéo lông mi xem thật hay giả", cô gái kể.

Sự việc nhanh chóng lan truyền, Hu trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều người bình luận "đẹp cũng là cái tội".

Hu Hsin-Yi trong kỳ thi năng khiếu ở Bắc Kinh tháng 1/2025. Ảnh: World Journal

Trước dư luận, Hu chọn cách im lặng. Đầu 8 tháng, cô khoe trên trang cá nhân đã đạt 83 điểm, xếp thứ 17 trong kỳ thi chuyên ngành của Đại học Truyền thông Trung Quốc. Điểm thi đại học của cô cũng đạt 548 điểm, vượt 80 điểm so với chuẩn tuyển sinh ngành nghệ thuật.

Trưởng Khoa Phát thanh - Dẫn chương trình của ĐH Truyền thông Bắc Kinh nói với các thành tích của mình, Hu Hsin-Yi nổi bật không chỉ nhờ ngoại hình mà còn nhờ năng lực.

Sau lễ khai giảng đầu tháng 9, Hu còn chia sẻ ảnh thời thơ ấu để phản bác những nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Hu Hsin-Yi là học sinh Trường Thực nghiệm Ngoại ngữ Hải Điền, ở Bắc Kinh, cao 1,72 m, nặng 45 kg. Từ mẫu giáo, cô đã có danh hiệu "nhà kể chuyện nhỏ" và có nhiều năng khiếu như thư pháp, bơi lội, âm nhạc.

Bảo Nhiên (Theo Paper/World Journal)