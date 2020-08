Cô gái bị điện giật chết trên đường ngập nước

Bình DươngChạy xe máy trên đường ngập nửa mét nước trong mưa lớn, ba người bị điện giật, được đưa đi cấp cứu song cô gái 19 tuổi đã tử vong.

Hai cô gái cùng bé trai hai tuổi chở nhau bằng xe máy trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tối 18/8.

Sáng 19/8, cảnh sát khám nghiệm hiện trường cô gái bị điện giật chết. Ảnh: Phước Tuấn

Khi xe đến trước hẻm 129, cả ba bị ngã xuống sát trụ điện, la hét kêu cứu. Người dân chạy lại thì phát hiện có điện nên dùng các vật dụng cách điện ứng cứu. Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu song cô gái 19 tuổi đã tử vong, hai người còn lại bị thương.

Anh Hữu Khoa, 38 tuổi, một trong những người tham gia cứu các nạn nhân, cho biết lúc đó mưa to, đường ngập gần nửa mét. "Tôi đang ở trong nhà, nghe tiếng kêu la liền chạy ra nhưng bị điện giật nên quay lại. Sau khi dùng thanh gỗ và ống nhựa cứu bé trai, khoảng 5 phút sau khi đưa bó dây điện lên cao, tôi mới có thể đưa hai cô gái ra ngoài", anh Khoa nói.

Sáng nay, cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường. Tại vị trí các nạn nhân ngã xe, mặt đường vẫn còn đọng nước, loang lổ nhiều ổ gà, kế bên có một bó dây cáp viễn thông, nhiều đoạn bị tróc vỏ nằm dưới đường.

Theo ông Võ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Dĩ An cho biết, báo cáo nhanh của công an thì sự việc do bị điện giật. "Rò rỉ điện từ dây cáp đơn vị nào hay nguyên nhân tử vong đang được cơ quan cảnh sát điều tra", ông Tuấn nói.

Phước Tuấn