Cô gái bị dì ruột vu khống 'bắt cóc trẻ em' để trả thù

An GiangThấy cháu gái bế con nhỏ lên ôtô, bà Nguyễn Thị Mâu muốn trả thù bèn hô hoán "bắt cóc trẻ em", dùng gạch đá tấn công, kêu gọi mọi người chặn xe gây hỗn loạn.

Ngày 27/9, bà Mâu, 51 tuổi, bị Công an xã Châu Thành lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, bà Mâu đang bị điều tra về hành vi gây thương tích và thiệt hại tài sản của chủ xe.

Bà Nguyễn Thị Mâu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lan Vy

Theo điều tra, bà Mâu có mâu thuẫn với cháu ruột Trần Thị Bạch Quỳnh, 18 tuổi. Hôm 26/9, Quỳnh rủ nhóm bạn đi Phú Quốc thăm chồng. Khi cô cùng con nhỏ lên ôtô của người bạn, chuẩn bị xuất phát thì bất ngờ bà Mâu đến gần hô hoán "bắt cóc trẻ em" và kêu gọi nhiều người "chặn xe giải cứu".

Trong lúc hỗn loạn, bà này ném đá vào ôtô, lao vào đánh tài xế gây thương tích vùng cổ, mặt. Sự việc khiến nhiều người tụ tập, gây mất an ninh tại địa phương.

Nhận tin báo, công an mời các bên đến trụ sở làm việc, xác định không có vụ bắt cóc mà xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Bà Mâu đã loan tin sai sự thật, kích động, tụ tập đông người và có hành vi bạo lực.

Lan Vy