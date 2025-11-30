Cô gái bị bắt vì quẹt thẻ tín dụng của người khác

TP HCMBùi Thị Thanh Thúy khai sau khi nhặt được thẻ tín dụng đã ngụy trang, che kín mặt, rồi đi mua điện thoại xịn thanh toán bằng thẻ này.

Ngày 30/11, Thúy, 28 tuổi, bị Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Bùi Thị Thanh Thúy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, cảnh sát nhận được trình báo của người phụ nữ về việc mất thẻ tín dụng, nhưng không nhớ lúc nào. Qua kiểm tra từ phía ngân hàng, chị phát hiện thẻ đã bị kẻ gian sử dụng để thanh toán tại cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Thị Thập với số tiền hơn 27 triệu đồng.

Camera tại cửa hàng ghi nhận thời điểm đó có người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng, che kín mặt, chi tiêu bằng thẻ này. Rà soát các góc ảnh nhỏ nhất, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Thúy, bắt giữ.

Bùi Thị Thanh Thúy ngụy trang, che mặt đi mua điện thoại. Ảnh: Công an TP HCM

Thúy thừa nhận đã nhặt được thẻ tín dụng, nảy sinh lòng tham, lên kế hoạch chi tiêu. Cô ta ngụy trang che kín mặt để camera an ninh, nhân viên cửa hàng không thể nhận diện, khi mua điện thoại xịn ở cửa hàng.

Chiếc điện thoại này Thúy đem ra ngoài bán được 24 triệu đồng.

Nhật Vy