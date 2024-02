Cô gái 'ảo tưởng sức mạnh' khi can thiệp sâu vào gia đình bạn trai

Cô gái can thiệp quá nhiều vào gia đình khác chỉ vì đó là bạn trai mình, trong khi mối quan hệ này có thể đứt bất cứ lúc nào.

Đọc bài viết của chàng trai này, "Bạn gái thích chỉ đạo tôi và người thân của tôi", tôi muốn viết bài này, mong an ủi bạn ấy phần nào những ngày đầu năm mới. Tôi đồng ý rằng hai bạn này nên dừng mối quan hệ này vì nó đang trở nên độc hại cho cả hai, nhưng không ủng hộ cô gái hoàn toàn như phần lớn độc giả.

Tôi là bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương, sau này dành học bổng toàn phần đi du học nên tôi không hề kém cô gái này về chuyên môn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ dám khẳng định bệnh của ai đó là không có gì nguy hiểm, cứ làm việc đi như bạn này. Rất tiếc bạn nam không nói rõ mẹ bạn bị bệnh gì, nhưng chắc là bệnh mạn tính rồi. Có những bệnh đúng là không đáng ngại, nhưng sẽ luôn có ngoại lệ. Làm người trong ngành, không bao giờ được nói "Không sao", bởi không thể lường trước tất cả hậu quả, luôn phải chừa đường lui cho bệnh nhân và chính mình. Rủi nhỡ xúi bệnh nhân lao động rồi họ rơi vào phần ngoại lệ, trở nặng, họ có thể kiện mình.

Về việc giúp đưa người nhà (mẹ, bố, bạn trai mẹ) thì đúng như bạn nam nói, chỉ là giúp đỡ thông thường giữa người làm y với nhau, để tiết kiệm thời gian cho người bệnh, không thể coi là lợi dụng hay nhờ vả quá đáng. Về phần cô gái cho rằng nhờ mình định hướng mà em gái mới học tốt. Cái này do bạn nam kể, thực hư tôi không biết, nhưng nếu là thực thì cô gái "ảo tưởng sức mạnh" rồi.

Chị gái tôi làm giáo viên dạy Sinh trường trung học, chị nhận tôi vào học trường chị dạy, cử tôi đi thi học sinh giỏi Sinh, từ đó tôi đỗ Y Hà Nội và có sự nghiệp như ngày này, nhưng chị không bao giờ tự nhận nhờ có mình mà em mới học tốt. Chị tôi trước thi đỗ thủ khoa (thời thi đại học những năm 90), sau này có hai bằng đại học và một bằng thạc sĩ, tức trình độ không thua kém tôi, có ơn lớn với tôi mà còn không dám nhận ơn ấy, luôn nói là do tôi nỗ lực. Còn trường hợp này, cô gái là điều dưỡng, em gái thì tuyển thẳng Đại học Y, lại dám nhận nhờ có mình định hướng mà em mới có thành tích tốt.

Về em gái tác giả, tôi đồng ý với cô gái là nếu khả năng kém thì không thi đại học mà nên học nghề. Tuy nhiên, cô gái hiểu rõ em gái tác giả bao nhiêu, có biết em ý có sở thích, sở trường gì không. Nếu muốn giúp, chỉ nên dừng ở mức nêu ý kiến tham khảo. Hơn nữa, em ấy còn chưa học hết phổ thông mà đưa ra yêu cầu là phải có công việc ổn định mới cưới anh cô bé. Kể cả học giỏi, vào Đại học tốt cũng chưa chắc có công việc ổn định nữa là.

Về gia đình tác giả, tôi cũng thấy mẹ tác giả có phần ỷ lại, em tác giả không giỏi giang nhưng họ chưa làm gì trái với đạo đức, cũng chưa bòn rút gì từ bạn gái tác giả. Con trai họ chưa cưới vợ, việc hỗ trợ mẹ và em là bình thường. Chị gái tôi lúc chưa lấy chồng cũng gửi mẹ tiền. Lập gia đình rồi, chị vẫn gửi. Tôi lúc ấy chưa tốt nghiệp nhưng mẹ tôi không nhận nữa. Rất có thể mẹ và em gái cậu này sẽ có sự điều chỉnh phù hợp sau khi cậu ấy cưới.

Nhìn chung, nếu những gì bạn nam kể là đúng, tôi thấy cô gái này đang can thiệp quá nhiều vào một gia đình khác chỉ vì người đó là bạn trai của mình, trong khi mối quan hệ này có thể đứt bất cứ lúc nào, khi họ chưa lợi dụng cô ấy cũng như tương lai họ chưa chắc đã lợi dụng bạn nam. Cô ấy có phần ảo tưởng sức mạnh và vượt quá quyền hạn của mình. Nếu không ưng gia đình này, cô ấy nên chia tay thay vì cố thay đổi đối phương. Bạn nam cũng không nên lấy vợ vội mà lo cho em gái và mẹ thêm vài năm nữa. Cụ thể là em gái học xong nghề gì đó, bà mẹ lấy người bạn trai kia hoặc phải biết tập thể dục, chăm sóc sức khỏe, cam kết không chi tiêu hoang phí.

Bạn cũng không cần phải hạ tiêu chuẩn, tìm một cô gái như mẹ và em gái mình như lời khuyên của độc giả. Bạn nam có trình độ, có đạo đức, chỉ cần tìm người phù hợp hơn và chú ý cam kết phần chu cấp (hợp lý) cho mẹ sau này là được. Về lâu dài, tôi thấy bạn nam có nhiều cơ hội hạnh phúc hơn bạn nữ. Có nhiều phụ nữ rất độc lập, họ chỉ cần chồng tự nuôi thân và không bắt họ hầu mẹ chồng là đủ. Họ không quản tiền của chồng, cũng như không bận lòng nếu chồng phải chu cấp cho mẹ vì họ làm đủ ăn rồi. Còn bạn nữ, dù tìm được người không có gánh nặng gia đình thì với tính cách thích can thiệp vào chuyện nhà người khác như thế này, bạn ấy cũng sẽ tìm lý do để can thiệp. Sống với bạn nữ sẽ mệt hơn.

Tôi muốn gửi lời động viên này tới bạn nam. Tôi nghĩ bạn là người tốt, thương gia đình và cũng thương bạn gái nên mới khó xử đến vậy. Còn bạn nữ, bạn có thể buông tay và tìm mối khác phù hợp hơn mà. Mong hai bạn bình an và sớm tìm được cách giải quyết.

Thu Nga

