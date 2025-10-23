Cô gái 9x ngành y tìm người đồng hành nghiêm túc

Em tin rằng nền tảng của một mối quan hệ bền vững, lâu dài là sự thấu hiểu, cảm thông và cùng nhau cố gắng từ hai phía.

Em theo dõi chuyên mục Hẹn hò của báo được một thời gian, hôm nay mới mạnh dạn viết bài, hy vọng có thể tìm được người phù hợp để cùng đồng hành trong hành trình sắp tới.

Em sinh năm 1994, quê ở Ninh Bình (trước đây thuộc Nam Định), trong một gia đình thuần nông. Em tốt nghiệp đại học và hiện làm trong lĩnh vực y tế tại Hà Nội.

Tính em khá trầm, hiền lành và có phần nghiêm túc, sống biết trước biết sau, đôi khi ít nói nhưng nếu gặp người "cùng tần số" lại nói rất nhiều. Trong các cuộc trò chuyện, em thường là người lắng nghe và đưa ra lời khuyên nhiều hơn. Ngoại hình em thuộc kiểu ưa nhìn, không phải xinh đẹp nhưng được mọi người nhận xét là nhìn lâu sẽ thấy có duyên.

Về người em mong gặp: anh hơn em khoảng 5 tuổi đổ lại, quê quán gần nhau (cùng Ninh Bình hoặc khu vực lân cận) để việc đi lại, thăm hỏi sau này thuận tiện. Về học vấn, mong anh có trình độ tương đương. Về công việc, mong anh có công việc ổn định để có thể lo cho bản thân và gia đình, và là một người sống có trách nhiệm.

Em tin rằng nền tảng của một mối quan hệ bền vững, lâu dài là sự thấu hiểu, cảm thông và cùng nhau cố gắng từ hai phía. Nếu anh thấy mình có những điểm tương đồng về suy nghĩ và lối sống giống em, thì hãy gửi mail cho em nhé, để chúng ta có thể kết nối, trò chuyện, tìm hiểu thêm.

Biết đâu, chúng ta lại là mảnh ghép còn thiếu của nhau.

Cảm ơn VnExpress và quý độc giả đã đọc những dòng chia sẻ này.

Chúc mọi người sức khỏe và có một buổi tối an yên, hạnh phúc bên người thân.

