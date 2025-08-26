Cô gái 27 tuổi thích bếp núc, may vá tìm người đồng hành

Em 27 tuổi, kinh doanh một tiệm đồ ngọt và hoa, công việc đã gắn bó với em hơn bốn năm và mang đến nhiều niềm vui mỗi ngày.

Em hướng nội (ISTP), thích dành thời gian cho việc bếp núc. Em nấu khá ngon theo nhận xét của vài người quen, may vá thủ công, trồng cà chua và đọc sách, đặc biệt là sách thiếu nhi. Nghe qua có vẻ hơi trầm lắng, nhưng thỉnh thoảng em cũng khá năng động nếu tâm trạng tốt.

Em mong tìm được một người sống tình cảm, biết kiềm chế cảm xúc, không dễ nổi nóng và có sự chững chạc trong suy nghĩ. Một người có thể cùng em chia sẻ những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống, đồng hành và tôn trọng nhau trên chặng đường dài.

Rất hy vọng anh ở Đà Nẵng vì em không muốn chúng ta yêu xa đâu. Mục tiêu của em là "date to marry" nên chúng ta sẽ nghiêm túc nhé. Nếu anh thấy đôi chút đồng điệu trong những dòng này, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội làm quen và trò chuyện nhiều hơn.

