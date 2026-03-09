Cô gái 26 tuổi hiến giác mạc cho 2 người lạ sau khi qua đời vì ung thư

Ninh BìnhPhạm Thị Hường trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư và kịp để lại ánh sáng cho hai người xa lạ thông qua nghĩa cử hiến giác mạc.

Chiều 6/3, ngay khi nhận tin Hường qua đời, êkíp của Ngân hàng Mô thuộc Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 lập tức vượt hàng trăm kilomet về vùng biển Hải Hậu, Ninh Bình. Các chuyên viên y tế phải chạy đua với thời gian nhằm thu nhận giác mạc trong khoảng 6 đến 8 giờ vàng sau khi người hiến mất. Tại đây, gia đình nén nỗi đau, tạo mọi điều kiện để nhân viên y tế thực hiện trọn vẹn di nguyện của cô gái trẻ.

Giác mạc lấy ra được đựng trong lọ bảo quàn, chờ ghép cho người khác. Ảnh: Thuỳ Dương

Trước đó, khi biết bệnh tình bước vào giai đoạn cuối và không còn hy vọng, Hường đã chủ động liên hệ với Ngân hàng Mô để đăng ký hiến tạng. Khi nhân viên y tế mang thẻ đăng ký về tận nhà trao tay, cô chia sẻ mong muốn tặng ánh sáng cho người khác nhằm lan tỏa hành động đẹp. Cô tin rằng sự cho đi này sẽ mang lại phước lành cho gia đình và những người xung quanh.

Anh Phan Đức Tâm, nhân viên Ngân hàng Mô, cho biết êkíp đã hoàn tất quy trình chuyên môn một cách nhanh chóng. Kỹ thuật viên y tế chỉ lấy một lớp màng mỏng phía trước nhãn cầu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt người khuất. Ngay sau đó, nhân viên y tế chuyển hai giác mạc về Hà Nội và đưa vào hệ thống nuôi dưỡng. Khác với các tạng như tim hay gan đòi hỏi bác sĩ ghép ngay, ngân hàng mô có thể bảo quản màng giác mạc nhiều tuần trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân.

Các chuyên gia đánh giá ghép giác mạc là phương pháp duy nhất và hiệu quả nhất giúp phục hồi thị lực cho người bệnh tổn thương mắt nặng. Dù nhu cầu rất lớn, nguồn tạng hiến hiện nay vẫn cực kỳ khan hiếm. Việt Nam hiện ghi nhận khoảng 300.000 người mù chờ tìm lại ánh sáng, nhưng từ năm 2007 đến nay, các bệnh viện mới thực hiện thành công hơn 3.000 ca phẫu thuật.

Lê Nga