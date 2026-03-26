Cô gái 25 tuổi mang khối u xơ tử cung như thai đôi sắp sinh

TP HCMCô gái mang khối u xơ tử cung nặng gần 12 kg - lớn nhất từ trước đến nay của Bệnh viện Từ Dũ, được bác sĩ mổ bóc tách u, giữ lại tử cung để có thể làm mẹ sau này.

Bệnh nhân nhập viện với bụng to như thai song sinh 36-38 tuần, kèm huyết khối tĩnh mạch đùi trái gần tắc hoàn toàn, nguy cơ thuyên tắc phổi và biến cố tim mạch rất cao khi mổ, có thể đe dọa tính mạng. Trước tình huống nguy hiểm, Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn với chuyên khoa Tim mach, Bệnh viện Chợ Rẫy, can thiệp đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới trước khi lên bàn mổ để chặn cục máu đông, giảm nguy cơ thuyên tắc.

Sáng 24/3, êkíp rạch đường mổ dọc để bộc lộ tối đa không gian ổ bụng. Khối u kích thước lớn dính chặt vào phúc mạc, mạc nối lớn và ruột non. Quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do hệ thống mạch máu nuôi u tăng sinh chằng chịt, có nhánh đường kính lên tới 7 mm, nguy cơ chảy máu ồ ạt rất lớn.

Trong quá trình bóc tách, các bác sĩ đã linh hoạt áp dụng kỹ thuật khâu cầm máu bằng "mũi may hình chữ nhật". Thủ thuật này giúp kiểm soát chặt chẽ các điểm chảy máu lan tỏa trên diện cắt và các mạch máu lớn. Nhờ đó, tổng lượng máu mất trong ca đại phẫu chỉ khoảng 500 ml - con số ấn tượng với khối u kích thước kỷ lục.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khối u gần 12 kg được lấy ra ngoài an toàn, không gây tổn thương các cơ quan lân cận. Quan trọng nhất, cấu trúc tử cung của cô gái được bảo tồn nguyên vẹn, giữ lại trọn vẹn cơ hội làm mẹ sau này.

Chiều 25/3, một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, đi lại và ăn uống gần như bình thường, vết mổ khô, không sốt. Nữ bệnh nhân chia sẻ cảm thấy cơ thể "nhẹ nhõm hẳn" so với trước đây. Hiện cô tiếp tục được theo dõi, điều trị kháng đông và kháng sinh.

U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến, có thể gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tiền mãn kinh, đặc biệt ở người chưa sinh con, sinh muộn, thừa cân có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Bệnh dễ phát hiện, thông qua siêu âm kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh lý phụ khoa giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đi khám ngay khi thấy cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, kinh nguyệt không đều, bụng to nhanh mà không phải do tăng cân...

Lê Phương