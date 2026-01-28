Cô gái 23 tuổi cưới thầy giáo cũ

ItalyMinea Pagni kết hôn với thầy giáo cũ Massimo hơn cô 40 tuổi, bất chấp những chỉ trích cho rằng cô "đào mỏ" và chênh lệch thế hệ quá lớn.

Đám cưới của Pagni (23 tuổi) và ông Massimo (63 tuổi) diễn ra cuối tháng 12/2025 tại Italy. Video lễ cưới thu hút hơn 16 triệu lượt xem trên mạng xã hội, nhưng cũng kéo theo làn sóng tranh cãi gay gắt.

Nhiều người mỉa mai cuộc hôn nhân này sặc mùi vật chất. Đỉnh điểm là khi dân mạng "đào" lại bức ảnh năm 2010, khi Massimo đã 47 tuổi, còn Pagni là cô bé 7 tuổi. Khoảng cách 40 tuổi khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ này là "bất thường".

Minea Pagni vừa kết hôn với người thầy cũ hơn 40 tuổi, ông Massimo, cuối tháng 12/2025 tại Italy. Ảnh: Jam Press/@diaryofminea

Đáp lại những hoài nghi, Pagni cho biết cô độc lập tài chính và có sự nghiệp riêng trong ngành y nên "không cần phải đào mỏ". Cô khẳng định yêu Massimo vì trí tuệ và sự trân trọng ông dành cho cô.

"Hãy tự xây dựng cuộc đời và đừng để ai định đoạt thay bạn về người mình yêu", Pagni chia sẻ hôm 1/1, kèm video chồng cô đang chơi guitar. Cô cũng phủ nhận tin đồn chồng sở hữu đồng hồ hiệu xa xỉ, cho biết chiếc đồng hồ ông đeo chỉ là món quà kỷ niệm bình thường do cô tặng.

Mối duyên của họ bắt đầu 5 năm trước, khi Pagni là học sinh lớp triết học do ông Massimo giảng dạy tại trường trung học. Khi đó, tình cảm chỉ dừng ở mức thầy trò. Họ mất liên lạc sau khi cô ra trường và chỉ tình cờ gặp lại nhau tại một hiệu sách vào năm 2024. "Tôi từng thầm mến thầy, cuộc gặp lại này như sự sắp xếp của định mệnh", Pagni nói.

Ban đầu, bố mẹ Pagni phản đối gay gắt mối quan hệ. Tuy nhiên, chứng kiến con gái hạnh phúc và thấy cách ông Massimo chăm sóc cô, họ dần chuyển sang ủng hộ.

Minh Phương (Theo Mirror, US Weekly)