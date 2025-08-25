Cô gái 22 tuổi tử vong vì sốc phản vệ khi chụp CT

BrazilLeticia Paul, 22 tuổi, đã tử vong do sốc phản vệ nghiêm trọng sau khi tiêm thuốc cản quang trong quá trình chụp CT tại bệnh viện.

Hôm 20/8, Bệnh viện Alto Vale ở Rio do Sul cho biết bệnh nhân đang thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi tình trạng sỏi thận thì xảy ra vụ việc.

Thuốc cản quang chứa iốt được tiêm vào tĩnh mạch nhằm làm rõ hình ảnh các cơ quan và mô trong chụp chiếu, giúp các bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn. Mặc dù được coi là an toàn và sử dụng rộng rãi, loại thuốc này có thể gây phản ứng nghiêm trọng trong những trường hợp hiếm gặp với tỷ lệ từ 1/5.000 đến 1/10.000 lần sử dụng.

Leticia đang theo học chương trình sau đại học về Luật và Kinh doanh Bất động sản. Lễ tang đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Casa Mortuária Jardim Primavera ở Rio do Sul trước khi hỏa táng tại Đài hỏa táng Vaticano ở Balneário Camboriú.

"Cháu tôi là một cô gái năng động, cá tính mạnh. Em ấy đam mê luật pháp và học hỏi không ngừng. Với những hoài bão lớn lao, tôi tin chắc cháu sẽ trở thành luật sư tài năng", bà Sandra Paul, dì của nạn nhân, chia sẻ.

Bệnh viện Alto Vale đã chia buồn với gia đình, đồng thời cam kết duy trì đạo đức, minh bạch và đảm bảo an toàn bệnh nhân, đồng thời khẳng định mọi quy trình đều tuân thủ đúng phác đồ lâm sàng.

Bệnh viện khu vực Alto Vale - nơi sinh viên luật trẻ tuổi đã qua đời. Ảnh: Jam Press

Trường hợp tương tự từng xảy ra với bà Yvonne Graham, 66 tuổi, tử vong vì nghi ngờ sốc phản vệ với thuốc cản quang khi chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Northampton. Bà Graham bị ngừng tim vài phút sau khi tiêm thuốc và qua đời hai giờ sau đó.

Con gái bà Graham cho rằng mẹ không nên được tiêm do mắc bệnh thận giai đoạn ba và có thể sống sót nếu phòng chụp có sẵn bút tiêm EpiPen. Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo bệnh nhân thông báo các vấn đề về thận hoặc tuyến giáp trước khi chụp chiếu.

Quỹ Thận Quốc gia cảnh báo thuốc cản quang có thể gây vấn đề thận hoặc biến chứng ở bệnh nhân đã mắc bệnh thận từ trước. NHS Vương quốc Anh xác nhận các biến chứng chụp CT rất hiếm, nhưng một số người có thể phản ứng dị ứng với thuốc cản quang, gây ra suy nhược, đổ mồ hôi và khó thở.

Hầu hết bệnh nhân chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ như cảm giác nóng rát, buồn nôn hoặc ngứa da. Các cơ sở y tế luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp, dù đôi khi việc can thiệp kịp thời vẫn không đủ để cứu sống bệnh nhân.

