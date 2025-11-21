Cô gái 22 tuổi suy thận sau một năm làm việc trong 'trại' lừa đảo

TP HCMCô gái 22 tuổi bị sốc nhiễm trùng, ói ra máu, thận đầy sỏi, tình trạng nguy kịch sau hơn một năm làm việc trong một "trại" lừa đảo ở Campuchia.

Đầu tháng 11, cô đau dữ dội vùng hông, không đứng thẳng được, phù nề toàn thân nên bị đuổi việc. Cô được người dân gần biên giới hỗ trợ về Việt Nam, vào bệnh viện ở An Giang và được bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Bình Dân tại TP HCM. Lúc này cô trong tình trạng "thập tử nhất sinh", sốc nhiễm trùng do sỏi thận, sỏi niệu quản phải, sỏi bàng quang, suy thận. Các bác sĩ phải truyền 3 đơn vị máu, phẫu thuật tháo mủ sau đó gắp ra số lượng sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang nhiều "bằng cả vốc tay", có viên lớn gần bằng quả trứng gà.

Ngày 21/11, cô đang được điều trị tại Bệnh viện Bình Dân, đã tỉnh táo, hết sốt nhưng thận vẫn tổn thương nặng, tiên lượng phải điều trị thời gian dài.

Cô gái cho biết mồ côi mẹ từ nhỏ, lớn lên ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, không được đến trường và cũng không có giấy tờ tùy thân. Tháng 9/2024, vì muốn kiếm tiền nuôi con nhỏ, cô theo bạn "sang Campuchia làm việc máy tính", bị đưa vào một khu nhà với nhiệm vụ tạo tài khoản ảo, kết nối và dẫn dụ "con mồi" tương tác ban đầu rồi các thành viên khác tiến hành các yêu cầu lừa đảo. Cô không được rời vị trí nếu không tìm được "khách", thậm chí bị cấm đi vệ sinh.

Bác sĩ cho rằng có thể việc nhịn tiểu kéo dài, ăn uống thiếu thốn đã hình thành nhiều sỏi ở các cơ quan tiết niệu bệnh nhân.

Cô gái được người chị chăm sóc tại Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: Nhung Trần

Đại diện Bệnh viện Bình Dân cho biết khó khăn lớn nhất là bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm y tế nên việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ chính thống gặp nhiều trở ngại.

Bệnh viện đang kêu gọi các quỹ hỗ trợ cô gái có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống, song chi phí điều trị dài hạn là gánh nặng lớn.

Lê Phương