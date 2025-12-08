Cô gái 21 tuổi gồng gánh chăm bạn trai đột quỵ

An GiangTan trường, Thanh Thảo chạy một mạch về nhà ở xã Châu Thành, ngồi xuống cạnh chiếc giường và nói: "Rùa ơi, em về rồi nè. Nháy mắt chào em cái coi".

Trên giường, người yêu của Thảo, anh Trần Nguyễn Quốc Huy, 22 tuổi, nằm bất động với những đường dây truyền dịch quanh người. Nghe tiếng bạn gái thủ thỉ, anh khẽ chớp mắt.

Phạm Thanh Thảo, 21 tuổi, nữ sinh Đại học tại An Giang vừa nắn tay, xoa bóp cơ thể cho người yêu, vừa kể chuyện trường lớp. Cô tin rằng, chỉ cần mình còn nói, Huy sẽ còn lắng nghe và một ngày nào đó sẽ đáp lời.

Thảo chăm sóc và trò chuyện với bạn trai trên giường bệnh, tháng 11/2025. Ảnh nhân vật cung cấp

Thảo và Huy quen nhau 4 năm trước, khi cả hai còn học chung trường cấp 3. Họ gọi nhau bằng tên thân mật là Rùa và Thỏ. Tình yêu của họ êm đềm trôi qua với lời hứa cùng nhau xây tổ ấm khi Thảo tốt nghiệp đại học.

Huy hiền lành, chịu khó làm nhân viên kinh doanh để tích cóp cho tương lai. "Lương tháng đầu tiên, anh khoe ngay với chị gái là để dành lo cho bé Thỏ", Thảo nhớ lại.

Nhưng biến cố ập đến vào một chiều tháng 6. Huy đột ngột co giật, nôn ói rồi rơi vào hôn mê. Chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm đưa chàng trai trẻ từ An Giang xuống Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Cần Thơ (SIS). Bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não nguy kịch, phải phẫu thuật gấp.

Ca mổ giữ lại được mạng sống cho Huy, nhưng di chứng để lại là tình trạng sống thực vật, hành trình hồi phục dự tính sẽ kéo dài nhiều năm.

Kinh tế gia đình Huy vốn chỉ dựa vào bố làm thuê và mẹ nội trợ, nay nhanh chóng kiệt quệ. Số nợ vay mượn để chạy chữa đã lên đến gần 400 triệu đồng.

Không cam tâm nhìn người yêu nằm đó thiếu thuốc men, ngoài giờ học và túc trực bên giường bệnh, Thảo quyết định tập livestream bán hàng.

Mỗi tối, sau khi lo vệ sinh, ăn uống cho Huy, cô gái trẻ lại ngồi trước màn hình điện thoại đến nửa đêm, giới thiệu từng món đồ ăn vặt, mỹ phẩm. Có đêm chỉ bán được một, hai đơn, nhưng cũng có hôm được hơn chục đơn. "Nhiều hôm mệt lả, nhưng nghĩ đến 4 năm qua anh đã bao dung, che chở tôi, túc trực khi mẹ tôi bệnh nặng, tôi lại không cho phép mình gục ngã", Thảo nói.

Động lực của cô là sự tiến bộ mỗi ngày của Huy. Giờ đây, mỗi lần nghe giọng nói của Thảo, Huy lại cố nháy mắt đáp lại. "Mỗi lần ăn anh hay ho, sặc, nhưng nghe tôi dặn, anh cố kiềm lại", Thảo kể.

Bi kịch của mối tình nhận nhiều đồng cảm trên mạng xã hội. Nhiều người ủng hộ giúp Thảo có lượng khách ổn định. Cô cùng các anh em trai của Huy đang cố gắng xây dựng kênh bán hàng ổn định hơn để duy trì nguồn kinh phí điều trị lâu dài.

Thảo và bạn trai khi anh khỏe mạnh, đầu năm 2025. Ảnh nhân vật cung cấp

Bà Trần Thị Hạnh, 48 tuổi, mẹ của Huy cho biết bà không bất ngờ trước tình cảm Thảo dành cho con trai mình. "Con bé còn nhỏ mà hiểu chuyện. Nhìn nó vừa đi học, vừa chạy sang chăm sóc, kiếm từng đồng bạc lẻ phụ gia đình, tôi vừa thương vừa xót", bà nói.

Gia đình Thảo cũng thấu hiểu, chỉ dặn con gái phải biết giữ gìn sức khỏe để đi đường dài.

5 tháng trôi qua, dù bác sĩ chưa thể tiên lượng thời gian Huy tỉnh lại hoàn toàn, nhưng những tín hiệu tích cực đã xuất hiện.

"Dù anh có trở lại không được vẹn nguyên như xưa, tôi vẫn sẽ ở bên. Tôi tin tình yêu của mình đủ lớn để đánh thức 'chú Rùa' dậy", cô gái 21 tuổi nói, tay nắm chặt bàn tay gầy guộc của người yêu.

Nữ sinh làm thêm nuôi bạn trai bỗng dưng đột quỵ

Phạm Nga