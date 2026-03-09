Cô gái 20 tuổi thoát liệt sau 24 giờ mổ não

TP HCMBị liệt nửa người trái sau thời gian dài chịu đựng các cơn đau đầu dai dẳng, cô gái 20 tuổi đã hồi phục vận động ngoạn mục chỉ sau 24 giờ phẫu thuật não tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cô gái đau đầu thường xuyên suốt hai năm, một đợt khoảng 15 ngày mỗi tháng, đi khám nhiều nơi nhưng thường bị nhầm lẫn với triệu chứng của bệnh Basedow. Gần đây, cô được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, 5 ngày sau thì méo miệng và liệt nửa người bên trái. Khi chụp MRI tuyến dưới, bác sĩ nghi ngờ bệnh Moyamoya nên chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 8/3, TS.BS Trần Minh Trí, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết kết quả hình ảnh chuyên sâu xác định bệnh nhân mắc Moyamoya. Đây là bệnh lý tắc nghẽn mạch máu não bẩm sinh, có nguy cơ cao gây đột quỵ thiếu máu hoặc xuất huyết não tái phát, đặc biệt ở người trẻ.

Êkíp đã phẫu thuật bắc cầu động mạch não trong và ngoài sọ nhằm tái tạo lưu lượng máu đến vùng não tổn thương. Điểm đột phá của ca mổ là việc ứng dụng kính vi phẫu tích hợp chức năng huỳnh quang mạch, được Bệnh viện Chợ Rẫy tiên phong áp dụng từ giữa năm 2025. Nhờ tiêm thuốc huỳnh quang ICG, bác sĩ thấy rõ mạch máu ngay trong lúc mổ, từ đó chọn được mạch máu phù hợp để nối và xác định ca mổ thành công ngay tức thì, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm cảm quan như trước đây.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sự can thiệp chính xác đã mang lại kết quả ngoạn mục. Ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân bắt đầu tự cử động được cánh tay trái vốn đã liệt hoàn toàn. Chỉ 24 giờ sau, sức cơ tay trái phục hồi gần như bình thường, tình trạng liệt mặt cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân xuất viện sau một tuần. Trong lần tái khám đầu tháng 3, sức khỏe cô gái đã cải thiện khoảng 80%.

Theo TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, phẫu thuật bắc cầu động mạch là phương pháp nền tảng giúp ngăn ngừa đột quỵ tái phát cho bệnh nhân Moyamoya. Trong 18 năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị cho hơn 600 trường hợp, trở thành đơn vị có số ca phẫu thuật lớn nhất cả nước về bệnh lý phức tạp này.

Bác sĩ Trí kiểm tra khả năng vận động của người bệnh sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo khuyến cáo của Hội Đột quỵ Châu Âu, các dấu hiệu nhận biết bệnh nhân mắc bệnh Moyamoya gồm đau đầu mạn tính, các cơn thiếu máu não thoáng qua (yếu, tê liệt, nói khó, tê bì tay chân hoặc mặt), đột quỵ khi tuổi còn trẻ. Khi có một trong các triệu chứng này, cần đến bệnh viện để được thăm khám chuyên khoa, dự phòng các nguy cơ đột quỵ và điều trị kịp thời.

Lê Phương