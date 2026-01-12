Cô gái 20 tuổi lén mang bình khí cười khi đi khám tâm thần

Hà NộiMuốn cai nghiện bóng cười, cô gái đến viện tâm thần khám song vẫn không kiềm chế được cơn nghiện nên lén mang theo bình khí N2O trong túi xách.

Ngày 12/1, bác sĩ Lê Thị Phương Thảo, Đơn nguyên Sử dụng chất và Y học Hành vi, Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân bước vào phòng khám với chiếc túi xách lớn, nặng trĩu và lôi từ đó ra một bình khí N2O.

Cô gái cho biết do không chịu được các cơn nghiện khí N2O bất chợt nên phải mang bình khí đi theo. Khi lên cơn thèm, cô trực tiếp hít khí N2O chứ không dùng bóng nữa. Do cô sử dụng túi xách cỡ lớn nên người mẹ đi cùng không phát hiện con lén mang bình khí. Đây cũng là cách mà suốt thời gian dài cô gái "che mắt" bố mẹ khi sử dụng khí N2O tại nhà.

Cô chia sẻ hít bóng cười (bóng bơm khí N2O) từ khi học cấp 2, bạn bè rủ rê mới dùng. Khi học cấp 3, cô đi làm thêm cộng với tiền bố mẹ chu cấp để đi học nên thường xuyên mua bóng cười hít tại nhà.

Mỗi ngày, cô hít 20-30 quả bóng cười. Sau đó, cơn nghiện nặng hơn, cô không dùng bóng nữa mà trực tiếp mua khí N2O về hít, từ một ngày một bình rồi tăng dần lên một ngày hai bình mini. Cô chọn những bình khí nhỏ để tiện đút vào túi mang về nhà.

Một lần vô tình phát hiện bình khí lạ trong phòng và quan sát thấy một số biểu hiện tâm thần lạ của con gái, bố mẹ tra hỏi mới biết con sử dụng bóng cười. Đến khi vào viện, cô gái đã dùng bóng cười 6-7 năm, bắt đầu có biểu hiện tê bì chân tay, trầm cảm, lo âu.

Theo bác sĩ Thảo, bóng cười, còn được gọi là "funky ball", là một quả bóng được bơm đầy khí N2O (khí cười). Đây là chất thuộc nhóm yên dịu gây ảo giác, tác động trực tiếp lên não, tủy sống, các cơ quan khác.

"Nó giúp người dùng cười trong vài phút nhưng hậu quả tổn hại về sức khỏe, di chứng thần kinh có thể kéo dài cả đời", bác sĩ Thảo nói. Dùng bóng cười lâu ngày với số lượng lớn có thể làm tổn thương não bộ, tê bì tay chân, yếu liệt, tổn thương tủy sống không hồi phục, giảm trí nhớ, chậm chạp, kém tập trung...

Người hút bóng cười có thể bị liệt phải ngồi xe lăn, trí nhớ suy giảm cả đời. Lạm dụng bóng cười có thể gây ngừng tim đột ngột hoặc ngạt thở cấp tính do thiếu oxy dẫn đến tử vong; tổn thương xung huyết nội tạng và phù phổi cấp.

Tại Việt Nam, tình trạng sử dụng khí cười N2O tăng mạnh từ năm 2018 đến nay, chủ yếu ở thanh thiếu niên, sinh viên, khách quán bar, club. Theo Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế, khí cười là "chất" được sử dụng nhiều nhất tại đô thị trong những năm 2022-2023.

Nghiên cứu tại Hà Nội và TP HCM năm 2023 cho thấy khoảng 8-15% thanh thiên từng thử khí cười, khoảng 3-5% sử dụng thường xuyên. Biến chứng phổ biến khi nghiện khí cười là bệnh lý thần kinh do thiếu vitamin B12, tê bì hay yếu liệt chi, rối loạn tâm thần cấp, ngộ độc, ngất, tai nạn...

Loại khí này vốn được sử dụng có kiểm soát trong y học (gây mê, giảm đau, an thần), công nghiệp (sản xuất pin mặt trời, tăng công suất động cơ), tuân thủ tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex). Khi bị lạm dụng sai mục đích, N2O có thể để lại hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chính vì những hệ lụy nguy hại đó, từ ngày 1/1/2025, bóng cười, shisha và thuốc lá điện tử được coi là mặt hàng cấm tại Việt Nam. Người sử dụng, buôn bán các loại mặt hàng này sẽ bị xử lý hành chính, hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Lê Nga