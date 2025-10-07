Cô gái 17 tuổi kể giây phút quyết định ở 'vùng tử thần' Everest

Hành trình chinh phục Everest của Bianca Adler, 17 tuổi, kết thúc ở "vùng tử thần", cách đỉnh 400 m, bởi cô chọn sự sống thay vì đánh cược tính mạng.

Hành trình leo Everest vốn phức tạp, đòi hỏi người tham gia phải dành nhiều tháng rèn luyện thể lực, tinh thần và làm quen với độ cao khắc nghiệt. Bianca Adler, 17 tuổi, hiện được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của làng leo núi mạo hiểm. Câu chuyện vượt qua "vùng tử thần" khi leo Everest được Adler đăng tải trên mạng xã hội và thu hút lượng lớn người tương tác.

Bianca bắt đầu hành trình chinh phục Everest vào tháng 5, cùng cha là Paul Adler. Để leo Everest, các nhà leo núi phải vượt qua nhiều chặng, từ Base Camp (5.364 m) lên các trại cao hơn, Camp 2 nằm ở độ cao 6.553 m. "Vùng tử thần" - khu vực gần đỉnh núi ở độ cao trên 8.000 m, nơi có không khí loãng, không đủ oxy để con người duy trì sự sống lâu dài.

Bianca Adler trong chuyến chinh phục đỉnh Everest hồi tháng 5. Ảnh: bianca_adler1

Trong một video TikTok thu hút 26 triệu lượt xem sau khi đăng 24 giờ, Bianca đã ghi lại khoảnh khắc cô khó thở và kiệt sức sau khi trải qua chặng đường chinh phục đỉnh Everest không thành. Bianca gần như không nói được, chỉ thều thào trong cổ họng. Tình trạng sức khỏe của Bianca nghiêm trọng khi ho khan, khó thở.

"Tôi đã lên tới độ cao 8.000 m nhưng buộc phải quay lại, tôi cảm thấy sức khỏe tệ nhất từ trước tới nay", Bianca nói.

Hai cha con Adler đến Kathmandu, Nepal vào ngày 5/5 và bắt đầu leo từ Base Camp, sau khi nghỉ ngơi và chuẩn bị. Hai cha con lần lượt chinh phục các trại dừng từ Camp 1 đến Camp 4.

Ngày 22/5, Bianca xuất phát từ Camp 4 ở độ cao 8.000 m lúc 18h30 để chinh phục đỉnh Everest, nhưng phải quay lại do gió mạnh và tuyết rơi dày. Vị trí này cách đỉnh khoảng 400 m.

Cô gái 17 tuổi kể lại 4 ngày kiệt sức ở 'vùng tử thần' Everest Bianca ghi lại video trong tình trạng kiệt sức sau khi vượt qua "vùng tử thần". Nguồn: bianca_adler1

"Tôi không thấy gì cả, tuyết bay mù mịt, gió thổi mạnh và tay chân dường như tê cứng, dấu hiệu đầu tiên của tình trạng đóng băng", Bianca nói và cho hay cô phải dùng mặt nạ oxy để thở.

Ngày 23/5, cô tiếp tục thử lần thứ hai lúc 22h20, nhưng kiệt sức sau nỗ lực leo suốt 10 tiếng trước đó, nên buộc phải quay xuống. Sau 3 đêm và gần 4 ngày ở "vùng tử thần" với độ cao trên 8.000 m, Bianca và cha quyết định hạ xuống Camp 2 để hồi phục thể lực.

Bianca cho hay khi cô bắt đầu leo lên đỉnh, bố bị ốm nên ở lại Camp 2. Cô quay xuống trong tình trạng kiệt sức còn bố vẫn chưa khỏe. Cả hai được chẩn đoán mắc phù phổi độ cao (HAPE) và mất nước - triệu chứng khá phổ biến khi leo núi. Ngày 30/5, hai cha con rời Nepal trở về Melbourne, Australia.

Quyết định dừng lại khó khăn với Bianca, nhưng cô cho rằng luôn chọn sự sống thay vì cố liều mạng chinh phục một đỉnh núi.

Nhiều nhà leo núi và cư dân mạng đã gửi lời động viên đến cô gái trẻ, khen ngợi sự dũng cảm và quyết định sáng suốt của Bianca.

Một người bày tỏ: "Tôi thật sự nể phục cách cô gái 17 tuổi đối mặt với tình huống nguy hiểm, hơn cả việc chinh phục đỉnh núi. Lựa chọn an toàn để tiếp tục hành trình là điều tuyệt vời".

Một người khác cho rằng quyết định quay về chắc chắn rất khó khăn, nhưng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Everest vẫn còn đó và những gì cô gái 17 tuổi đã làm thật sự đáng kinh ngạc.

Bianca Adler khi đang leo từ Camp 3 lên Camp 4. Ảnh: bianca_adler1

Bianca Adler từng lập kỷ lục là nữ vận động viên trẻ nhất thế giới chinh phục cả hai đỉnh Manaslu (8.163 m, ngọn núi cao thứ tám thế giới) và Ama Dablam (6.812 m). Cô đạt kỷ lục Guinness World Records vào ngày 25/9/2024, ở độ tuổi 16, được xác nhận chính thức là "người trẻ nhất thế giới" chinh phục đỉnh Manaslu. Bianca chinh phục đỉnh Ama Dablam vào ngày 19/10/2024, sau lần thử thất bại cách đó 6 tháng do chấn thương đầu gối.

Mai Phương (Theo Mirror)