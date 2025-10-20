Có em trong đời, với anh nơi ấy bình yên

Anh thèm cảm giác được nắm tay em cùng nhau dạo phố, âu yếm nhìn nhau nói rằng "mùa thu thật đẹp và lãng mạn" em nhỉ.

Em, anh mải mê vùi đầu vào công việc, chợt một ngày ánh nắng ban mai nâng bước chân anh đến với mùa thu Hà Nội, là mùa của nhớ thương hay là mùa của niềm thương nỗi nhớ. Những chiếc lá vàng rơi xào xạc gọi mùa thu nồng nàn về với mọi người hay mùa thu gợi màu nỗi nhớ, thương và yêu, một Hà Nội ngây ngất nắng, một Hà Nội rưng rưng heo may, một Hà Nội đẹp đắm say lòng người.

Anh, sau một thời gian làm bố đơn thân giờ đây mới nhận ra cần một người mẹ cho con trai của mình. Những năm tháng qua là chuỗi ngày rất khó khăn và áp lực đối với cuộc sống của hai bố con. Cuối cùng anh cũng biết cách vượt qua mọi khó khăn sóng gió của cuộc đời vì là người đàn ông từng trải, chịu thương và chịu khó, chịu khổ. Giờ đây anh cần lắm một bờ vai, một vòng tay ôm ấm áp và một trái tim nhân hậu, có lòng vị tha và bao dung.

Người anh cần tìm không cần phải giàu có về tiền bạc, chỉ cần có đôi bàn tay biết nắm lấy một bàn tay và sự sẻ chia mọi buồn vui trong cuộc sống, biết tôn trọng với quyết định của nhau về mọi chuyện dù là lĩnh vực nhỏ nhất và đặc biệt là yêu thương con của anh. Trước đây một thời gian, anh làm quen với vài người phụ nữ, quen qua mai mối và trực tiếp nhưng không tìm được tiếng nói chung, thậm chí là lợi dụng tình cảm và vật chất. Anh mong rằng em hãy thương anh thật lòng và đừng làm trái tim anh phải rỉ máu, đừng làm tổn thương anh và đừng để mùa đông ấm áp mà tim anh giá lạnh đơn côi. Anh tuy nghèo về tiền bạc, nhưng anh lại rất giàu về tình cảm. Anh không gia trưởng không vũ phu, không nghiện rượu chè cờ bạc, không săm mình, không màu mè phông bạt và sống ảo, chỉ có trái tim nhân hậu rất yêu thương em (và con).

Anh thèm cảm giác được nắm tay em cùng nhau dạo phố, âu yếm nhìn nhau nói rằng "mùa thu thật đẹp và lãng mạn" em nhỉ. Sống trong cuộc đời này ai cũng phải mộng mơ phải không em, cần nhất là phải có một tấm lòng, với anh (yêu phải đi với thương) và về đẹp là từ ánh nhìn của người có tình ý. Quan điểm sống của anh là "Khi mặt trời mọc, hết lòng vì công việc, khi mặt trời lặn thì sẽ ôm lấy người mình yêu thương". Những lúc buồn và gặp áp lực trong công việc, anh thường đi dạo, nghe nhạc bolero và trữ tình, hoặc đơn giản là ngồi nhâm nhi ly cà phê ở một góc nhỏ yên tĩnh. Anh hay có thói quen là đọc sách, báo, sách tâm lý với phụ nữ, xem phim tình cảm và những chương trình trên truyền hình về những việc tử tế.

Ngoài ra anh cũng thích chạy bộ và chơi cầu lông. Anh biết nấu ăn và khâu quần áo. Anh thích màu xanh lá, màu của hy vọng, màu tím là màu của thủy chung, màu trắng là màu của sự trong sáng. Anh thích hoa hồng là biểu tượng của tình yêu nồng nàn và hoa hướng dương vì đó là động lực cho anh nhìn về phía mặt trời cho mình thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.

Người thương của anh ơi, chúng mình có thể là người vô hình tuy xa mà gần, chưa nhìn thấy nhau, nhưng anh tin rằng mình sống thật lòng thì sẽ gặp được người phụ nữ tử tế, mình gieo hạt giống tốt lành thì sẽ nhận được trái ngọt ngào của hạnh phúc. Nếu em thấy tắc đường, hãy chuyển sang hướng online này nhé, nơi đây có anh (và con trai) luôn luôn dang dộng vòng tay đón chào em (và con) nhé. Khoảng cách địa lý và tuổi tác không phải là rào cản lớn, cái chính là ở niềm tin, sự yêu thương và trái tim nhân hậu phải không em?

Thư anh viết đã dài rồi, nhưng anh muốn dừng lại ở đây để cho em từ từ và dần dần khám phá về anh và con trai nhé. Anh sẽ chờ em nơi thềm trăng và anh sẽ đến bên em như ngày em đến nhé.

