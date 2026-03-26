Có em, đời mới đẹp như mơ

"Gặp đúng người, một đời cũng không đủ. Nhưng sao lúc lủi thủi một mình, anh thấy một đời dài quá em ơi?".

Chào em, người phụ nữ có lẽ cũng đang mang một trái tim chờ đợi giống như anh.

Anh sinh năm 1985, là một kỹ sư Bách khoa sống tại Đông Nam Bộ. Công việc kỹ thuật cho anh sự vững chãi, kinh doanh cho anh ý chí cầu tiến, và bơi lội cho anh sự dẻo dai. Anh không thuốc lá, không nhậu nhẹt, luôn nỗ lực làm mới bản thân mỗi ngày. Thế nhưng, sau tất cả những phấn đấu ngoài kia, khi trở về nhà đối diện với bốn bức tường, anh chợt nhận ra mình vẫn thiếu một mảnh ghép để cuộc đời thực sự cân bằng.

Anh từng đi qua một lần đổ vỡ - một vết thương mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải gánh chịu, nhất là khi nó đến từ sự phản bội của người mình từng hết lòng tin tưởng. Nhưng em ạ, anh không nhìn về quá khứ bằng sự oán trách. Anh chọn bao dung để giữ cho tâm hồn mình được sạch trong, để dành chỗ cho một tình yêu mới xứng đáng hơn. Anh tin rằng mọi giông bão đã qua chỉ để chuẩn bị cho một ngày anh gặp được em - người sẽ cùng anh viết tiếp những chương đời đẹp nhất.

Anh muốn dành trọn tâm sức để phấn đấu vì em và các con của chúng ta. Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều có một mục tiêu để nỗ lực, mỗi buổi chiều trở về đều có một tổ ấm để chở che. Với anh, hạnh phúc không phải là những gì quá lớn lao, mà là cảm giác "vừa vặn" khi có em đồng hành.

Nếu em cũng đang nghiêm túc tìm kiếm một bến đỗ bình yên và cảm thấy chúng ta có chung tần số, hãy tự tin gửi email cho anh nhé. Đừng để định mệnh phải chờ thêm nữa, vì anh biết chỉ cần có em, cuộc đời này của anh mới thực sự trở nên ý nghĩa.

Anh chờ thư em, với tất cả sự chân thành và hy vọng.

