Có được từ chối đóng tiền thuê nhà vì bị thấm dột không?

Vợ chồng tôi thuê căn hộ cũ ở khu vực An Phú, TP HCM, với giá 9 triệu đồng mỗi tháng, hiện bị thấm dột nghiêm trọng nhưng chủ nhà thoái thác sửa chữa.

Chúng tôi thuê được vài tháng thì xảy ra tình trạng trên. Trong suốt mùa mưa vừa qua, gia đình tôi phải dùng xô chậu để hứng nước, quần áo cũ để lau sàn. Căn hộ luôn trong tình trạng ẩm ướt, có mùi khó chịu.

Có lần trời mưa lớn khi vợ chồng tôi đi làm, nước thấm qua trần khiến sàn nhà ướt khắp nơi, đồ đạc bị hư hỏng. Tôi có con nhỏ, phải sống trong căn nhà thấm dột rất bất tiện và mất an toàn.

Tôi đã nhiều lần báo với chủ nhà, đề nghị gọi thợ sửa chữa, nhưng hơn hai tháng qua vẫn không được khắc phục. Chủ nhà viện lý do "đã gọi thợ mà họ chưa đến" hoặc cho rằng "thấm vài bữa, hết mùa mưa sẽ khô lại".

Bức xúc, tôi nói nếu họ không được sửa chữa thì sẽ tạm ngừng đóng tiền thuê. Tuy nhiên, chủ nhà phản đối, cho rằng người thuê cũng phải có trách nhiệm chi trả chi phí sửa chữa vì "ở thì phải cùng giữ gìn, sửa sang nhà cửa".

Theo kinh nghiệm từ những nơi từng thuê trước đây, khi nhà xuống cấp, việc sửa chữa thường thuộc trách nhiệm của chủ nhà, trừ trường hợp người thuê làm hư hỏng hoặc có nhu cầu cải tạo riêng.

Tôi muốn hỏi, trong trường hợp chủ nhà không sửa chữa dù đã được yêu cầu nhiều lần, người thuê có quyền tạm ngừng trả tiền thuê hay không?

Độc giả Thanh Nguyễn

>> Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền tư vấn