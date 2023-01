Có được sử dụng bao lì xì in hình sổ đỏ, tiền Việt Nam?

Tôi thấy nhiều nơi bán bao lì xì in hình ảnh sổ đỏ, tiền Việt Nam trông lạ và rất bắt mắt nên muốn mua dùng dịp Tết.

Những ngày gần đây trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử quảng cáo bán rất nhiều bao lì xì loại này. Hiện, ngoài chợ cũng bày bán tràn lan. Tôi muốn mua để Tết lì xì người thân, bạn bè, đồng nghiệp... với mong muốn mọi người gặp nhiều may mắn, tiền tài trong năm mới.

Nhưng có người nói rằng bao lì xì in hình sổ hồng, sổ đỏ có quốc huy Việt Nam và hình tờ tiền là vi phạm pháp luật. Quan điểm này có đúng không?

Luật sư tư vấn

Pháp luật hiện hành không có những quy định cụ thể điều chỉnh việc sản xuất, in ấn, mua bán, sử dụng bao lì xì cũng như chế tài nếu có hành vi sai phạm. Tuy nhiên, nếu việc in ấn, mua bán sử dụng bao lì xì có hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất hay tiền Việt Nam là hành vi có dấu hiệu vi phạm nên có thể bị xử phạt.

Đối với việc bao lì xì in hình Quốc huy

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền của người có quyền sở hữu.

Tại Điều 3 Thông tư 23/2014/TT - BTNMT, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có một trong những nội dung chính đó là "Quốc hiệu, Quốc huy".

Tại điểm B Mục II Điều lệ số 973 - TTg năm 1956 về việc dùng Quốc huy Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, có quy định hình quốc huy chỉ được in hoặc đóng bằng dấu nổi trên các thứ giấy sau đây:

- Bằng huân chương, bằng khen của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Thủ Tướng Chính Phủ.

- Các văn bản ngoại giao như quốc thư, ủy nhiệm thư, thư giới thiệu của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Hộ chiếu.

- Các công hàm, thiếp mời, phong bì của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Các thư từ, thiếp mời, phong bì của Trưởng ban Thường trực Quốc Hội trong việc giao thiệp với các cơ quan nước ngoài.

- Công văn, thiệp mời, phong bì của các Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở nước ngoài.

Căn cứ quy định trên, xuất phát từ vai trò, ý nghĩa là một biểu tượng thiêng liêng của đất nước, là niềm tự hào của quốc gia, dân tộc, nên việc sử dụng Quốc huy chỉ được giới hạn trong một số trường hợp được cho phép. Mọi hành vi in ấn, sử dụng Quốc huy không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều lệ 973, kể cả sử dụng với mục đích đem lại may mắn khi in lên bao lì xì đều là hành vi vi phạm.

Trường hợp mua, sử dụng bao lì xì có in hình Quốc huy với mục đích cố ý xúc phạm Quốc huy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy theo Điều 351 Bộ luật Hình sự. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với việc bao lì xì in hình tiền Việt Nam

Theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg, việc sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Khoản 4 Điều 31 Nghị định 88/2019/NĐ-CP cũng quy định hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật định là hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ các quy định được viện dẫn trên, nếu người nào in hình tiền Việt Nam lên bao lì xì hoặc sử dụng bao lì xì in hình tiền Việt Nam đều thuộc trường hợp sử dụng tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, trường hợp là cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 đến 50.000.000 đồng. Đối với tổ chức vi phạm thì sẽ bị phạt gấp đôi.

Luật sư Võ Đan Mạch

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha