Có được mở quán ăn trong căn hộ chung cư không?

Gần đây công việc ở công ty tôi không đều nên thu nhập giảm sút. Tôi định nghỉ việc, mở quán ăn tại nhà kết hợp với bán online cho cư dân sống trong khu chung cư.

Tôi hiện sống tại căn hộ chung cư ở TP Thủ Đức. Nhà tôi có phòng khách khá rộng nên tôi muốn tận dụng đặt vài chiếc bàn nhỏ cho khách đến ăn tại chỗ cho đỡ chi phí thuê mặt bằng.

Tôi không rõ việc mở quán ăn tại nhà trong căn hộ chung cư có được phép hay không? Nếu được có phải đăng ký với cơ quan chức năng không?

Độc giả Kim Phạm

Luật sư tư vấn

Trước tiên cần xác định căn hộ bạn ở có cho phép đăng ký kinh doanh hay không. Bạn không nói rõ căn hộ của bạn đang ở thuộc loại chung cư nào: nhà chung cư được đầu tư xây dựng với mục đích để ở hay nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác.

Trường hợp căn hộ bạn đang ở thuộc chung cư được đầu tư xây dựng với mục đích để ở, thì theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 10 và điểm c, khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực thi hành từ 01/8/2024) bạn chỉ được phép sử dụng căn hộ của mình vào mục đích ở.

Nếu bạn mở quán căn (tức vi phạm) có thể bị phạt theo điểm e, khoản 1 Điều 70 Nghị định 16/2022 của Chính phủ (28/1/2022) quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Mức phạt từ 20 đến 40 triệu đồng.

Trường hợp căn hộ bạn đang ở thuộc chung cư được đầu tư xây dựng với mục đích hỗn hợp thì bạn có thể đăng ký kinh doanh và thực hiện hoạt động tại căn hộ của mình. Theo định nghĩa tại khoản 5 Điều 3 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 05/2024 của Bộ Xây dựng (31/7/2024), nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp là nhà chung cư được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục đích ở và sử dụng vào mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại.

Việc mở quán ăn trong căn hộ chung cư - tức cung cấp dịch vụ kinh doanh ăn uống, là hình thức kinh doanh bắt buộc phải đăng ký theo quy định Luật Thương mại 2005. Đồng thời, việc kinh doanh dịch vụ ăn uống còn phải đảm bảo quy định của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018 của Chính phủ (2/2/2018).

Cụ thể, nghị định này quy định về các cơ sở buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Theo đó, bạn nên chọn hình thức kinh doanh nhỏ lẻ theo hình thức Hộ kinh doanh cá thể để giảm bớt vướng mắc về mặt giấy tờ và khi kinh doanh chỉ cần đảm bảo các quy định về an toàn thực thẩm tại khoản 1 Điều 22 Luật An Toàn thực phẩm:

Như vậy, trường hợp căn hộ bạn đang ở thuộc chung cư được đầu tư xây dựng với mục đích để ở thì bạn không được mở quán buôn bán tại nhà. Còn nếu bạn đang ở tại căn hộ thuộc chung cư được đầu tư xây dựng với mục đích hỗn hợp thì trường hợp có nhu cầu kinh doanh buôn bán quán ăn bạn có thể đăng ký kinh doanh với hình thức hộ kinh doanh cá thể tại UBND TP Thủ Đức, với mã ngành đăng ký kinh doanh là 5610. Đồng thời trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì bạn phải gửi hồ sơ đăng ký thuế đến Chi cục Thuế TP Thủ Đức.

Ngoài tuân theo quy định của pháp luật bạn còn phải tuân thủ yêu cầu, điều kiện, địa điểm nào được kinh doanh theo quy định của Ban quản trị, quản lý khu chung cư nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho cư dân và đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ trong quá trình sinh hoạt và kinh doanh.

Luật sư Đặng Hoài Vũ

Trưởng Văn phòng luật sư Đặng Hoài Vũ và cộng sự